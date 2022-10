Les Anneaux de Pouvoir : c’est quoi un Istar ?

Les Valar ont envoyé leurs renforts © Amazon Studios

Les cultistes de Sauron sont persuadées que l’Étranger est leur maître vénéré. Elles tentent de lui rafraîchir la mémoire à grand renfort de magie. Mais elles comprennent finalement qu’elles font fausse route, l’Étranger ayant une tout autre identité : « Il n’est pas Sauron, il est l’autre, l’Istar ». Telle est l’une des révélations majeures du dernier épisode des Anneaux de Pouvoir qui survient avant celle sur l’identité de Sauron.

Dans le lore, les Istari sont des Maiar dépêchés par les Valar en Terre du Milieu pour aider les peuples à s’unifier contre Sauron. Cet ordre de magiciens est dirigé par Saroumane le Blanc. On y retrouve également les sorciers bleus Alatar et Pallando ainsi qu’Aiwendil le Brun et évidemment le plus célèbre de tous : Gandalf le Gris. Ce dernier aura une importance cruciale dans la chute finale du Seigneur Ténébreux, prenant la suite d’un Saroumane démoniaque, corrompu par l’Œil.

Gandalf déjà descendu sur la Terre du Milieu ?

Les mages sont seulement envoyés sur Terre à partir de l’an 1000 du Troisième Âge. Soit bien après les évènements de la série Les Anneaux de pouvoir qui se développent lors du Second Âge. Mais nous avons déjà constaté que les scénaristes n’hésitaient pas à prendre des libertés. Après avoir créé des personnages comme Halbrand, Adar et Arondir, ils auraient donc perturbé la chronologie établie en intégrant un Istar avant l’heure.

Et il se pourrait même que celui-ci soit Gandalf si l’on se fie à une petite phrase qu’il glisse à Nori avant leur grand départ : « Dans le doute, il faut toujours suivre son flair ». Ce proverbe illustre est déclamé par Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Un clin d’œil qui nous met sur la piste. À noter que l’interprète de l’Étranger, Daniel Weyman n’a pas confirmé formellement l’identité de son personnage dans une interview accordée à Collider.

D’ailleurs, il ne savait pas qu’il était du côté du bien avant d’avoir lu le scénario de l’épisode final. Il est donc possible qu’il ne sache toujours pas quel Istar il incarne dans la série.