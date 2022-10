Les Anneaux de Pouvoir : l’identité de Sauron enfin dévoilée au grand jour !

Sauron © Amazon Studios

Si vous avez ouvert cet article, vous vous doutez bien qu’il dévoilera au grand jour un pan important de l’intrigue de la série Les Anneaux de Pouvoir. On vous encourage donc à fuir si vous n’avez pas encore vu l’ultime épisode de la saison 1. Celui-ci promettait de grosses révélations, comme Amazon l’avait assuré dans un teaser. On se demandait ainsi si l’identité secrète du Seigneur Ténébreux allait enfin être révélée. Et cela n’a pas manqué !

Au fur et à mesure des épisodes, Halbrand devenait de plus en plus suspect. Fin manipulateur, il avait également manifesté un intérêt étonnant pour la forge, l’une des grandes marottes de Sauron. Sa relation étrange avec Adar et certaines petites phrases douteuses nous avaient également mis la puce à l’oreille. Et à la fin de l’épisode 7, on apprenait qu’Halbrand allait se faire soigner chez les Elfes. Soit l’occasion idoine pour se rapprocher de l’illustre forgeron Celebrimbor…

Halbrand, le forgeron maléfique

Dans les écrits de Tolkien, Sauron séduit les Elfes d’Eregion en prenant la forme d’Annatar le Seigneur des Dons. En mutualisant ses connaissances avec celles des forgerons elfiques, il fabrique les Anneaux de Pouvoir destinés aux Nains et aux Hommes qui seront soumis à l’Unique. De son côté, Celebrimbor forge les trois anneaux elfiques échappant à sa domination.

Point d’Annatar dans la série. C’est Halbrand qui joue ce rôle via un « don » de sa connaissance. Après avoir manipulé Galadriel tout au long de la saison 1, il parvient à séduire le forgeron elfique en le mettant sur le chemin des anneaux. Il lui suggère ainsi de créer un alliage pour amplifier les qualité du mithril. Dans le même temps, Galadriel est secouée par un gros doute et découvre dans les archives que la lignée des Rois du Sud dont descend prétendument Halbrand n’existe plus depuis fort longtemps.

Les Anneaux de Pouvoir s’écarte du canon

Halbrand finit par lui révéler sa vraie nature, lui proposant même de régner à ses côtés, chose que Galadriel refuse catégoriquement. Un drôle d’échange où les deux personnages semblent se téléporter dans les souvenirs de Galadriel. À son réveil, Halbrand n’est plus là. Après une réunion avec Celebrimbor et Elrond, décision est finalement prise de forger trois anneaux elfiques. Pendant ce temps, Halbrand s’est mis sur le chemin du Mordor, une lueur démoniaque dans le regard.

© Amazon Studios

On le sait, la série prend ses distances avec la canon. Dans ce dernier, Sauron/Annatar forge les anneaux des Nains et des Hommes avec les Elfes d’Eregion. Narya, Nenya et Vilya, les anneaux elfiques, sont fabriqués bien plus tard par Celebrimbor et ce dans le plus grand secret.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir montrera comment Sauron fera pour forger les autres anneaux ainsi que l’Unique. Ses retrouvailles avec Adar dans le Mordor devraient également faire des étincelles.