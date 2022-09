Les Anneaux de Pouvoir : qui sont les personnages inquiétants sur les traces de l’Étranger ?

Des adeptes du Seigneur Ténébreux ? ©Amazon Studio

Au fil des semaines, la série Les Anneaux de Pouvoir dénoue progressivement certains points mystérieux de son intrigue. Outre l’origine réinventée du mithril, l’épisode 5 diffusé vendredi dernier s’attarde fugacement sur un groupe énigmatique de personnages inquiétants affublés de capes blanches. Ces derniers se rendent sur le cratère d’impact fait par l’Étranger pour enquêter. L’un des protagonistes tient une plaque où l’on peut distinguer la constellation qui obsède Meteor Man.

Mais qui sont ces trois personnages ? Dans la bande-annonce des Anneaux de Pouvoir, le protagoniste qui semble être le chef du groupe était déjà apparu. De nombreux fans avaient alors émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’Annatar, la forme adoptée par Sauron pour séduire les Elfes d’Eregion. Au vu de l’épisode 5, une autre théorie a toutefois émergé. Ces trois individus qui pratiquent la magie seraient des adeptes d’un culte dédié à l’adoration de Sauron et de son ancien maître Morgoth.

Un groupe d’adeptes de Morgoth et Sauron ?

De fidèles de Sauron et Morgoth ont subsisté en Terre du Milieu et ce même après la défaite du premier cité (on en voit d’ailleurs certains chez les Hommes du Sud). Il pourrait donc très bien y avoir des cultistes confirmés opérant lors de la période abordée dans le programme. Qui plus est, les membres du trio sont visiblement affublés de tenues religieuses, ce qui accrédite cette thèse.

Les crédits renforcent cette théorie, aucun des personnages n’étant désigné sous le nom de Sauron ou de l’un des ses alias : “The Dweller” (Bridie Sisson), “The Nomad” (Edith Poor) et “The Ascetic” (Kali Kopae). Il faudra toutefois attendre encore quelques épisodes pour en avoir le cœur net. Tout semble lié à l’identité de l’Étranger qui reste encore un mystère.

Le groupe de cultistes est-il à sa recherche car il s’agit d’une émanation de Sauron ? L’Étranger est-il au contraire un Istari envoyé en Terre du Milieu pour lutter contre le Seigneur Ténébreux ? Dès lors, les adeptes seraient affairés à le traquer pour le neutraliser. Espérons que nous obtiendrons des réponses avant la fin de la saison 1.