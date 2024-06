Les Anneaux de Pouvoir : Sauron montrera « l’ampleur de sa malveillance » dans la saison 2

Sauron sera l’un des éléments clés de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, série tirée du Seigneur des Anneaux. L’un des créateurs de ce programme exclusif Prime Video nous en dit plus à propos de ces futurs épisodes et le traitement de l’antagoniste.

Patrick McKay, l’un des créateurs de la série, explique que Sauron “l’ampleur de sa malveillance et la profondeur de sa stratégie”

La saison 2 va aussi montrer “l’impact du retour de Sauron sur chacun”

Ces épisodes dont la diffusion débute le 29 août vont aussi montrer que Sauron est une “menace”

Les fans du Seigneur des Anneaux attendent avec impatience la saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui promet de montrer un Sauron différent de ce qu’ils ont découvert dans l’épisode final. Le blockbuster produit par Amazon Studios (et petit cadeau de Jeff Bezos à lui-même car immense fan de l’univers de J. R. R. Tolkien) nous donne des nouvelles de l’antagoniste via une interview de Patrick McKay, l’un des créateurs de la série.

“L’ampleur de sa malveillance et la profondeur de sa stratégie”

Sauron aura un grand rôle dans la saison 2 qui montrera la montée du mal dans la Terre du Milieu lors du Second Âge. Si le personnage s’appelle Halbrand dans la première, il prend une apparence elfique sous le nom d’Annatar dans la seconde. En plus de nous en dire plus sur l’antagoniste, Patrick McKay précise que les intrigues disparates finiront par se rejoindre à un moment donné.

La deuxième saison nous offre une opportunité intéressante : le public est maintenant dans la confidence. On sait qui il est. On comprend assez bien ce qu’il veut. Le plaisir sera de voir les autres se faire prendre dans sa toile. Au fil des épisodes, son plan se met en branle. Les coups s’enchaînent jusqu’à ce que, dans les derniers épisodes, on réalise toute l’ampleur de sa malveillance et la profondeur de sa stratégie. Toutes nos histoires commencent à converger en une seule, celle de l’impact du retour de Sauron sur chacun et de la menace qu’il représente pour le monde entier. Patrick McKay

La saison 2 arrive à partir du 29 août sur Prime Video

Pour rappel, c’est à partir du jeudi 29 août que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir débute, toujours sur Prime Video. Et elle promet beaucoup de révélations aux fans du Seigneur des Anneaux. Le premier teaser a partagé des images de ces nouveaux épisodes et un indice met sur la présence de Gandalf parmi les protagonistes. Il ne reste plus qu’à attendre deux mois avant de découvrir ce que les créateurs nous ont préparé en termes d’intrigues.