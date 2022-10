Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 n’arrivera pas de sitôt

Arondir dans la série Les Anneaux de Pouvoir © Amazon Studios

Amazon nous a promis que la saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir se terminerait en apothéose. Et on veut bien le croire tant l’intrigue s’est assombrie dans l’épisode 6. Toujours est-il que dans un peu plus d’une semaine, l’intégralité du premier acte aura été diffusé. Les fans n’auront pas d’autres choix que de prendre leur mal en patience. Et cela ne sera pas de gaieté de cœur puisque de nombreux mystères devraient rester encore en suspens.

Le tournage de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a démarré le 3 octobre aux studios Bray en Angleterre. Interrogés par The Hollywood Reporter, les showrunners Patrick McKay et JD Payne veulent qu’elle soit encore « plus grandiose et meilleure » que la saison 1 et ce, à « tous les niveaux … d’un ordre de grandeur ». Si la production vient à peine de débuter, quid de la date de sortie potentielle de ce second acte ?

Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : « quelques années » à patienter

La production a désormais trouvé son rythme de croisière après avoir été ralentie par la pandémie. La seconde salve d’épisodes devrait être réalisée bien plus rapidement que la première fournée. Mais il ne faut pas s’attendre non plus à des miracles. Auprès de nos confrères, McKay prévoit de plancher sur la saison 2 pendant « encore quelques années ».

Étant donné que le tournage vient de débuter, cela signifie que la saison 2 ne débarquera pas avant octobre 2024 au plus tôt. Deux années au moins qui nous semblent déjà interminables alors que l’ombre de Sauron continue de planer sur l’intrigue. Se cache-t-il derrière les traits d’Halbrand ? Adar a-t-il réellement éventré le Seigneur Ténébreux comme il l’assure à Galadriel ? Et quid du rôle de l’Étranger pisté par des personnages hostiles ?

Nous devrions en savoir plus lors des deux épisodes finaux des Anneaux de Pouvoir.

Source : THR