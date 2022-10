Les Anneaux de Pouvoir n’est pas aussi populaire auprès des jeunes

La série d’Amazon Les Anneaux de Pouvoir rencontre un franc succès dans le monde entier, mais pas forcément auprès de toutes les tranches d’âge de téléspectateurs. Jennifer Salke, la responsable d’Amazon Studios, veut que toutes les générations puissent regarder Les Anneaux de Pouvoir en famille. Elle a tenu à rappeler que la série basée sur Le Seigneur des Anneaux n’est pas le Game of Thrones d’Amazon. Néanmoins, les chiffres montrent que la série n’est pas aussi populaire auprès des jeunes.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir © Amazon Studios

La saison 1 des Anneaux de Pouvoir s’est terminée sur une fin épique vendredi dernier comme promis par Amazon. Les chiffres de visionnage nous permettent donc d’en apprendre davantage sur les téléspectateurs qui ont regardé la série. En fait, la majorité des téléspectateurs des Anneaux de Pouvoir est âgée de 35 ans ou plus aux États-Unis.

Les Anneaux de Pouvoir séduit moins les jeunes que House of the Dragon, selon les premiers chiffres

Selon les chiffres partagés par le groupe américain Nielsen, 71 % des téléspectateurs de la série ont 35 ans ou plus aux États-Unis. Ces chiffres ont été récoltés à la diffusion du quatrième épisode de la série. À titre de comparaison, 68 % des téléspectateurs de la série House of the Dragon de HBO ont entre 18 et 49 ans. Ni Amazon ni HBO n’ont donné plus de détails sur les téléspectateurs de leur série respective pour le moment.

Les deux excellentes séries de fantasy ont été diffusées en même temps et House of the Dragon n’est même pas encore terminée. Même si elles se déroulent dans des univers complètement différents, les fans les comparent souvent. Ryan Condal, le réalisateur du spin-off de Game of Thrones affirme néanmoins qu’il n’y a aucune rivalité entre les deux séries. En tout cas, les téléspectateurs de House of the Dragon ont tendance à être plus jeunes que ceux des Anneaux de Pouvoir, en dépit des scènes de sexe et de violence.

De plus, il semblerait également que House of the Dragon doit sa popularité auprès des jeunes à sa présence sur Internet. En effet, le hashtag « TheRingsofPower » pour Les Anneaux de Pouvoir a 656 millions de vues sur TikTok (le réseau préféré des jeunes) tandis que celui de House of the Dragon en a déjà 5,4 milliards. Cela ne suffit évidemment pas à confirmer que les jeunes préfèrent House of the Dragon, mais ces tendances donnent une idée de la popularité de House of the Dragon. Il faut aussi préciser que Les Anneaux de Pouvoir attire peut-être plus de nostalgiques de la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Source : Business Insider