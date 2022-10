Les Anneaux de Pouvoir : Amazon promet une fin épique pour la saison 1

La première saison de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir touche bientôt à sa fin. Le huitième épisode qui sera diffusé le 14 octobre sur Prime Video conclura effectivement la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Les téléspectateurs viennent seulement de découvrir l’épisode 6 et son twist volcanique, mais Amazon tease déjà l’épisode 8 et donc la fin de la saison.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir © Prime Video

Amazon promet une « fin épique » pour la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Avec un budget de 465 millions de dollars pour seulement la première saison, Amazon n’a certainement pas prévu de décevoir les fans de l’univers de J.R.R. Tolkien.

La saison 1 des Anneaux de Pouvoir aura une fin épique avec Galadriel, Elrond, Arondir et tous les autres

En plus d’annoncer une fin épique, Amazon a partagé sur Twitter une nouvelle affiche de la série. Celle-ci met en avant les personnages les plus importants comme Galadriel, Elrond, Arondir, Elendil, Durin et Elanor. L’image montre aussi en arrière-plan les Orcs terrifiants qui corrigent une erreur de Peter Jackson et la pénombre qui les accompagne. Il ne fait ainsi aucun doute que le huitième et dernier épisode sera particulièrement intense.

It’s all led to this. Watch the epic finale for #TheRingsOfPower Friday, Oct 14 at 12am ET on @PrimeVideo. pic.twitter.com/LV4Dy9cG28 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) October 1, 2022

Au total, la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sera composée de 5 saisons pour un total de 50 heures de visionnage. La série la plus chère de Prime Video se déroule des milliers d’années avant les évènements bien connus de la trilogie Le Hobbit et celle du Seigneur des anneaux. Comme le showrunner Patrick McKay l’a précisé, « nous pensons que cette histoire n’est pas la nôtre. C’est une histoire que nous dirigeons qui était là avant nous et qui attendait dans ces livres d’arriver sur Terre. Nous ne nous sentons pas vaguement connectés. Nous nous sentons profondément connectés à ces personnages et travaillons chaque jour pour être encore plus connectés. C’est vraiment comme ça que nous y pensons ».

Pour le moment, les six épisodes de la saison 1 sont disponibles sur Prime Video. L’épisode 7 arrivera ce vendredi et l’épisode 8 bouclera officiellement la saison 1 le 14 octobre.

Source : CBR