Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : cette bataille mythique s’étalera sur plusieurs épisodes

Après une longue attente, la série Les Anneaux de Pouvoir va enfin repointer le bout de son nez. La diffusion de la saison 2 débutera le 29 août prochain sur Prime Video. Après avoir trompé Galadriel, Sauron va continuer ses sombres desseins sous la forme d’Annatar. Entre trahisons, création de nouveaux anneaux et bataille épique, la prochaine salve d’épisodes devrait nous tenir en haleine.

Le showrunner Patrick McKay vient notamment d’évoquer cette confrontation sanglante qui se profile. Celle-ci devrait opposer les forces du Mordor contre les armées elfiques, comme le laisse supposer une image d’Elrond affublé d’une armure sur le front (voir ci-dessus). Il s’agira probablement d’une version revisitée de la Guerre des Elfes contre Sauron.

Les Anneaux de Pouvoir : une terrible bataille se prépare

Dans l’œuvre source, ce conflit du Second Age éclate après la fabrication de l’anneau unique, Sauron levant une armée pour marcher sur l’Eregion et récupérer les autres anneaux de pouvoir. Reste à voir comment le conflit sera mis en scène dans la série qui a déjà pris de grosses libertés scénaristiques dans la saison 1.

“Nous aimons les bonnes batailles. Le plan pour la saison 2 serait de faire quelque chose de beaucoup plus grandiose, à une échelle beaucoup plus vaste, qui ne se déroulerait pas seulement en une nuit, mais sur plusieurs jours, semaines, mois et épisodes”, explique le showrunner Patrick McKay dans les colonnes d’Empire.

“[Ce sera] dix fois plus grand… C’est vraiment la bataille de l’obscurité contre la lumière, avec des passages très sombres et assez violents”, complète Charlotte Brändström qui s’est chargée de réaliser plusieurs épisodes. Cela n’aura donc rien à voir avec la bataille très fugace des Terres du Sud survenue à la fin de la saison 1. Globalement, le second acte s’annonce bien plus sombre, ce qui n’est pas pour nous déplaire.