Les Anneaux de Pouvoir : quelles sont les autres identités de Sauron ?

Sauron est le principal antagoniste des Anneaux de Pouvoir dont la diffusion a enfin démarré. La série s’attardera sur l’ascension du Seigneur Ténébreux et sur la manière dont il a forgé les anneaux. Dans les oeuvres sources, le grand méchant a pris plusieurs formes au cours de son existence grâce à son pouvoir de Maia.

Sauron, son nom le plus célèbre, est un dérivé de l’adjectif « θaurā » qui signifie « détestable » en langue quenyarin (haut-elfique). Dans la série, il est quasiment certain que ses autres alias apparaîtront. À l’origine, il se faisait appeler Mairon (« l’Admirable »). Grand admirateur de Melkor, qui deviendra plus tard le Seigneur des Ténèbres Morgoth, il adoptera comme noms Sauron et Gorthaur, ce qui signifie terreur en langue sindarine.

Sauron et ses multiples identités

Afin de tromper les Elfes, il prendra aussi la forme d’Annatar (le dispensateur) pour ressembler à ces derniers. Il se liera ainsi d’amitié avec les forgerons elfiques d’Eregion, dirigés par Celebrimbor, personnage central de la série. Cela lui permettra de forger les anneaux de pouvoir et de créer secrètement l’Unique, son objectif ultime étant de contrôler les Elfes, les Nains et les Hommes.

Mais les anneaux elfiques seront créés en secret et échapperont ainsi à sa mainmise. Dans les livres de Tolkien, Sauron adopte également d’autre noms pour séduire les Elfes à l’instar d’Artano (« Grand forgeron ») et d’Aulendil (« Dévoué à Aulë »).

Prisonnier des Númenóréens, il utilisera à nouveau la ruse pour devenir conseiller du roi. Il se fera alors appeler Zigûr, ce qui signifie « sorcier ». La série Les Anneaux de Pouvoir pourrait expliquer comment il a corrompu le roi de Númenor afin de le pousser à attaquer Valinor.

En raison de ces identités multiples, il faudra surveiller avec attention les personnages suspects qui apparaîtront dans les futurs épisodes. Certains fans ont d’ailleurs établi une théorie selon laquelle l’Étranger n’est autre que Sauron. Celle-ci est évidemment à considérer avec prudence d’autant qu’une autre thèse affirme qu’il s’agit de Gandalf.