Les Anneaux de Pouvoir : qui est cet antagoniste mythique introduit dans l’épisode 7 ?

Cet article contient des spoilers sur l’épisode 7 des Anneaux de Pouvoir

La saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir est proche de son dénouement. Le Mordor est né au détriment des Terres du Sud, ravagées par le futur Mont Destin. Dans l’épisode 7, Galadriel et les Hommes survivants pansent leurs plaies pendant qu’Elrond et son ami Durin IV se heurtent à un mur. Le roi Durin III refuse de fournir du mithril aux Elfes malgré l’importance de ce dernier pour leur survie. Faisant fi de l’insistance de son fils, il bannit Elrond et ordonne à ses sujets de sceller la galerie.

La caméra nous embarque alors dans les profondeurs de la mine où le mithril est foisonnant. Et un personnage terrifiant fait son apparition : un Balrog. Cette créature était déjà apparue dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Mais elle sévissait déjà bien avant le Troisième Âge. Dans le lore, les Balrog sont des Maiar au même titre que Sauron et Gandalf. Ces êtres malfaisants brûlent constamment et se battent avec des épées enflammées et des fouets ardents.

Les Balrogs, des serviteurs dévoués de Morgoth

Les Balrogs ont été corrompus par le Vala Melkor qui deviendra plus tard le Seigneur noir Morgoth. Ce dernier fait des ravages en Terre du Milieu et torture sauvagement les Elfes. Les Valar viennent alors le défier dans sa forteresse Utumno appelée « Udûn » en sindarin. Parvenant à le capturer, ils détruisent son bastion mais ne s’aventurent pas dans ses profondeurs ni dans sa seconde forteresse Angband où se trouvent les Balrogs.

© Amazon Studios

Pendant des siècles, ces derniers participeront à de multiples batailles au côté de Morgoth jusqu’à la fin du Premier Âge où il seront quasiment tous éliminés, les rares survivants se réfugiant « dans des grottes inaccessibles dans les racines de la Terre ». Le Balrog apparu à la fin de l’épisode 7 en fait donc partie, lui qui rumine sous Khazad-dûm. Et il pourrait bel et bien s’agir du « Fléau de Durin ».

Les Anneaux de Pouvoir a-t-il introduit le Fléau de Durin ?

Dans les écrits de Tolkien, ce Balrog est justement libéré par les Nains ayant creusé trop profondément pour trouver le métal si précieux. Il élimine Durin VI et son fils, poussant les autres Nains à l’exil. Le Balrog sera finalement terrassé par Gandalf des années plus tard au terme d’une lutte âpre. Une séquence de la trilogie de Jackson est d’ailleurs devenue mythique avec le fameux « Vous ne passerez pas » lancé par le magicien face au monstre.

Comme la série Les Anneaux de Pouvoir prend de grosses libertés avec la chronologie, il est fort possible qu’il s’agisse du même Balrog. Et ce même si ce dernier est censé rester inactif pendant le Second Âge. Il a d’ailleurs une apparence quasiment identique au Balrog que nous voyons dans les films. Qui plus est, c’est le seul Balrog connu associé aux mines de la Moria.

On pourrait le voir à l’oeuvre prochainement dans la série, au grand dam des Nains et des fans attachés à la cohérence canonique. À moins qu’il ne s’agisse que d’un clin d’œil annonçant les tragiques évènements qui surviendront pendant le Troisième Âge, la créature retournant à son hibernation.