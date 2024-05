Les Anneaux de Pouvoir : la saison 2 va introduire ce personnage mythique des livres

© Vanity Fair / Amazon

La promotion de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir est bel et bien lancée. Après la diffusion de la bande-annonce qui dévoile un autre déguisement de Sauron, nous venons d’apprendre qu’un personnage mythique sera au menu des festivités : Tom Bombadil. Ce nom ne vous dira rien si vous avez seulement visionné les adaptations cinématographiques de Peter Jackson. Les lecteurs de Tolkien connaissent en revanche bien ce personnage haut en couleur.

Les Anneaux de Pouvoir : mais qui est Tom Bombadil ?

Tom Bombadil est reconnaissable à sa barbe, ses bottes jaunes et son manteau bleu. En harmonie avec la nature, il est doté de pouvoirs très puissants. Dans La Communauté de l’Anneau, il vient en aide à Merry et Pippin pris au piège du Vieil Homme-Saule. Une simple incantation lui permet de libérer les deux hobbits. Ces derniers, accompagnés de Frodon et Sam, sont invités ensuite dans sa demeure. L’homme se montre alors énigmatique sur son origine :

“L’Aîné, voilà ce que je suis. Croyez-m’en, mes amis : Tom était ici avant la rivière et les arbres ; Tom se souvient de la première goutte de pluie et du premier gland. Il traçait des sentiers avant les Grandes Gens et a vu les Petites Gens arriver. Il était ici avant les Rois, et les tombeaux, et les Esprits des Tertres”, explique-il à Frodon. Il montrera ensuite sa résistance aux charmes de l’Anneau unique et viendra encore en aide aux Hobbits en les libérant de l’Esprit des Tertres.

Allégorie de la nature ? Incarnation d’Eru (père de tout) sur Terre ? Maia “ensauvagé” ? La question de l’identité de Tom Bombadil n’a toujours pas été tranchée. Incarné par Rory Kinnear dans la série, il sera amené à rencontrer l’Etranger qui pourrait être Gandalf ou un autre Istar. Mais pourquoi Bombadil n’est-il pas apparu dans les films ?

“C’est en quelque sorte un personnage anti-dramatique (…) Il observe l’histoire, mais n’y participe pas pour l’essentiel”, explique le showrunner Patrick McKay à Vanity Fair. “Dans La Communauté de l’Anneau, les personnages lui rendent visitent et trainent pendant un moment à ses côtés, et Tom leur transmet quelques connaissances”. Ces dernières ne sont toutefois “pas spécialement pertinentes pour tout ce qu’ils font ou s’apprêtent à faire”, complète JD Payne.

Sans “fonction dramatique claire”, il n’a pas trouvé sa place dans les films. “Etrangement, il est en quelque sorte ce qui fait le plus partie du Seigneur des Anneaux, et aussi la première chose que vous enlèveriez si vous l’adaptiez en film. Mais on a l’avantage d’être une série et nous allons donc trouver un moyen d’en tirer profit”, souligne McKay.

Pour voir le résultat, il faudra patienter jusqu’à la sortie de la saison 2 dont la diffusion débutera le 29 août prochain sur Prime Video.