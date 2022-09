Les Anneaux de Pouvoir : pourquoi les Orcs scandent « Udûn » dans l’épisode 6 ?

Un Orc © Amazon Studios

Attention, cet article contient des spoilers sur l’épisode 6 de la série Les Anneaux de Pouvoir

Dans Les Anneaux de Pouvoir, les Orcs sont bien plus terrifiants et cruels que dans la saga de Peter Jackson. Sous le commandement d’Adar, ils sèment la désolation sur les Terres du Sud, abattant les arbres et creusant des tunnels. Après un combat âpre contre Arondir et les autres résistants, ils finissent par être malmenés par les Hommes de Númenor, emmenés par Galadriel, Elendil et Halbrand. Mais l’épisode 6 nous réserve un twist inattendu.

Grâce à l’épée brisée reforgée, Waldreg active un mécanisme qui déverse de l’eau jusqu’au volcan. Lequel n’est autre que la future Montagne du Destin où Sauron forgera son précieux anneau. Réveillé, le volcan crache une pluie de feu se répandant sur les Terres du Sud. En réaction, les Orcs faits prisonniers s’enthousiasment, répétant inlassablement le mot « Udûn » qui est d’ailleurs le titre de l’épisode.

Bienvenue dans le Mordor

En sindarin elfique, ce terme signifie « fosse sombre » ou « enfer ». Il désigne la première forteresse de Morgoth (alors appelé Melkor) lors du Premier Âge. Appelé « Utumno » en quenya (haut-elfique), ce bastion souterrain abritait les serviteurs démoniaques du Vala radicalisé. Il fut détruit à l’issue d’un long siège tenu par les Valar.

Si l’on se fie aux cris de joie des Orcs dans Les Anneaux de Pouvoir, il semble clair qu’Adar cherche à créer un Utumno 2.0. Soit une région obscure où ses Uruk seront protégés des rayons du soleil qu’ils ne supportent pas. Le Mordor, en somme.

Justement, Udûn est aussi le nom d’une vallée située au nord-ouest du Mordor. Celle-ci a probablement été nommée ainsi par Sauron pour honorer son ancien maître. En faisant référence à Udûn, Les Anneaux de Pouvoir pioche dans la mythologie de Tolkien pour évoquer à la fois le passé (la forteresse de Morgoth) et l’avenir de la Terre du Milieu (les Terres du Sud décimées qui deviendront le Mordor).