Les Anneaux de Pouvoir : le twist volcanique de l’épisode 6 expliqué

Le mal s’éveille © Amazon Studios

Attention, cet article contient des spoilers sur l’épisode 6 de la série Les Anneaux de Pouvoir

Après avoir réinventé l’origine du mithril dans l’épisode 5, la série Les Anneaux de Pouvoir s’attaque à un autre gros poisson du lore : le Mont Destin. Ce volcan emblématique est intimement lié à Sauron. C’est notamment dans ses entrailles qu’il y forge l’Anneau Unique. Lequel sera détruit grâce à sa lave des années plus tard par Frodon et Sam. La série Amazon revient sur la formation du volcan en proposant une histoire d’origine singulière.

Mais avant d’atteindre ce point culminant, rembobinons au début de l’épisode 6. Adar et son armée d’Orcs (les Uruk) se font piéger par Arondir dans la tour de guet. La nuit suivante, ils prennent d’assaut le village en envoyant une première vague de combattants. Il s’avère que nombre d’entre eux sont des Hommes ayant prêté allégeance à Adar. Un coup psychologique pour Bronwyn et les siens qui sont assaillis par une seconde vague.

La naissance du Mont Destin

Désirant retrouver l’épée brisée aux sombres propriétés, Adar ordonne à ses Orcs d’assassiner les survivants un à un. Lorsque le tour de sa mère vient, Theo craque et désigne l’emplacement de l’artefact caché par Arondir. Quelques instants plus tard, la cavalerie numénorienne débarque et met en déroute les Orcs. Galadriel et Halbrand poursuivent Adar et récupèrent l’épée brisée, du moins le pensent-ils. Car quand Theo déballe le paquet à la fin de l’épisode, il constate que c’est un leurre.

De retour à la tour Ostirith, Waldreg détient l’épée qu’il a reforgée avec son sang. Il l’introduit dans une mystérieuse fente telle une clé. Cela ouvre les barrages et déverse des flots incessants jusqu’au volcan endormi grâce aux tunnels creusés en amont par les troupes d’Adar. De quoi déclencher une éruption et une pluie de roches enflammées dans toute la région, transformant les Terres du Sud en Mordor.

Mais comment Waldreg a-t-il obtenu l’épée ? Il fallait être attentif à un petit dialogue pour comprendre ce twist ingénieux. Dès qu’il la récupère, Adar se précipite dehors et dit à Waldreg : « J’ai une tâche pour toi ». À ce moment, le spectateur est toutefois distrait par l’arrivée tonitruante des Hommes de Númenor dont les galops se font déjà entendre.

D’autres mystères doivent encore être résolu dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Adar est-il réellement indépendant de Sauron ? A-t-il vraiment tué l’une de ses émanations comme il l’assure à Galadriel ? À notre humble avis, il n’en est rien. Si l’on se fie à un précédent teaser, Adar est bel et bien un lieutenant de Sauron, missionné pour mettre en place son projet diabolique.