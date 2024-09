Les Anneaux de Pouvoir : un easter egg discret sur Sauron se cache dans la saison 2, l’avez-vous repéré ?

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir fait la part belle à Sauron et à ses velléités de domination. La mainmise du Seigneur Ténébreux sur la Terre du Milieu s’incarne également dans la musique. Un easter egg subtil a notamment été découvert, pour le plus grand bonheur du compositeur Bear McCreary.

Sauron © Amazon

La seconde partie de la série Les Anneaux de Pouvoir commence enfin à se dévoiler. Comme c’était attendu, la saison 2 se focalise en grande partie sur Sauron et sur ses stratagèmes pour convaincre Celebrimbor de forger les anneaux des Nains et des Hommes. Le retour du Seigneur Ténébreux hante de plus en plus la Terre du Milieu. Et rien n’a été laissé au hasard pour développer l’ambiance angoissante inhérente à l’antagoniste.

Dans une scène, Galadriel évoque la trahison d’Halbrand survenue dans la saison 1. Ce dernier n’est pas un héritier du trône des Terres du Sud comme il lui a fait croire. Il n’est autre que Sauron qui a utilisé ce déguisement pour la séduire et s’infiltrer en Eregion. “Sauron m’a manipulée. Sous son emprise, j’ai été jouée comme une harpe suivant une mélodie qui n’était pas la mienne”, explique poétiquement l’Elfe dans la saison 2.

Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : quand Sauron se cache discrètement dans la musique

Une séquence durant laquelle on peut entendre en arrière-plan le thème de Sauron joué à la harpe. Un détail subtil qui n’a pas échappé à une fan de la série. “Bear McCreary je t’aime”, a-t-elle écrit sur X (ex Twitter) après avoir révélé ce détail musical. Largement partagée, sa publication est arrivée jusqu’au compositeur de la musique qui a tenu à lui répondre : “De bonnes oreilles ! Je suis ravi que quelqu’un l’ait remarqué”, s’est félicité Bear McCreary.

Good ears! I’m thrilled somebody noticed. 😉 https://t.co/grSeYxBOVy — Bear McCreary 🐻🎶 (@bearmccreary) August 30, 2024

La musique est l’un des gros atouts de cette saison 2, permettant de nous immerger dans une atmosphère tantôt épique tantôt inquiétante. Comme nous l’expliquons dans notre critique des Anneaux de Pouvoir, cette nouvelle salve d’épisodes mérite largement le coup d’œil, ne serait-ce que pour l’arc de Sauron qui a été tout particulièrement soigné. On regrettera toutefois que certaines intrigues transversales soient beaucoup moins palpitantes.