Critique Les Anneaux de Pouvoir : on a vu les premiers épisodes de la saison 2 et on a adoré malgré un gros défaut

L’obscurité se répand. Les Terres du Sud ne sont désormais plus que des terres brûlées sous le joug d’Adar et de ses Orcs qui font régner la terreur chez les habitants, lesquels doivent prêter allégeance ou mourir. Alors que la Terre du Milieu est sur le pied de guerre, une menace encore plus terrifiante se dessine à l’horizon. Après avoir trompé Galadriel derrière l’identité d’Halbrand, Sauron compte bien poursuivre son sombre projet, celui de mettre en servitude les Hommes et les Nains “pour les gouverner tous”.

Tel est le postulat de départ de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir dont la diffusion débute ce jeudi. Nous avons pu voir en avant-première ce second acte très attendu. Et nous avons été agréablement surpris. Alors que la première salve d’épisodes avait pris beaucoup (trop) de temps à présenter les différents arcs narratifs, la seconde saison entre rapidement dans le vif du sujet, nous plongeant délicieusement dans de nouvelles aventures palpitantes. Voici notre critique (sans spoilers) des trois premiers épisodes.

L’ombre de Sauron obscurcit avec brio la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Portée par la bande originale merveilleuse de Bear McCreary, la série redémarre sur les chapeaux de roue, montrant habilement à quel point les différentes peuplades de la Terre du Milieu sont fragilisées. Un terreau idoine pour Sauron qui va pouvoir s’atteler à son projet ultime : la création des autres anneaux de pouvoir destinés à asservir les Nains et les Hommes.

Sauf que Galadriel connaît désormais son identité maléfique. Comment le Seigneur Ténébreux va-t-il faire pour revenir en Eregion et convaincre Celebrimbor de forger de nouveaux anneaux ? C’est l’un des principaux intérêts narratifs de cet incipit. Alors que le premier acte laissait planer le doute sur l’identité de Sauron, les premiers épisodes de la saison 2 s’affairent à dévoiler ses techniques sournoises pour persuader le forgeron elfique de continuer le travail.

Sauron © Amazon

On trouve même un plaisir coupable à observer sa faculté à jouer avec les failles de ses interlocuteurs pour arriver à ses fins. L’antagoniste excelle dans ce registre, bien porté par un Charlie Vickers des plus convaincants. Sauron apparaît bel et bien comme l’attraction principale de ce second acte. Ses tromperies mais aussi son terrible passé sont mis en scène avec brio dans la suite de la série qui, comme promis, se montre beaucoup plus sombre. Moins lisse, la saison 2 nous réserve des séquences sanglantes et effrayantes flirtant avec le genre horrifique. Une évolution appréciable.

Les Anneaux de Pouvoir : des personnages moins passionnants que d’autres

Revers de la médaille (ou plutôt de l’anneau), l’arc de Sauron est si captivant qu’il en éclipse d’autres. On a par exemple bien du mal à se passionner pour la quête de l’Etranger amnésique, parti rechercher des réponses dans les terres de Rhûn en compagnie de Nori. D’autant que pour le moment, la dynamique est similaire à celle de la première saison quand le sorcier était poursuivi par des adeptes de Sauron. Ce qui est pour le moins rébarbatif.

Si les interrogations sur l’origine de l’Etranger avaient captivé une partie du public dans la saison 1, nous savons désormais qu’il s’agit d’un Istar. Reste à savoir à présent s’il s’agit de Gandalf comme le laissent supposer des indices ou d’un autre magicien de l’Ordre. Difficile toutefois de s’enthousiasmer pour un enjeu aussi faible.

Comme dans la saison 1, la série met en scène une myriade de personnages et de décors. Ce qui est à double tranchant. On éprouve certes du plaisir à voguer des terres décimées du Mordor aux profondeurs animées de Khazad-dûm en passant par l’île splendide de Númenor. Les décors sont toujours aussi soignés ce qui rend justice au budget faramineux mobilisé pour la série.

Mais en alternant constamment les différents arcs, Les Anneaux de Pouvoir nous noie parfois dans un torrent d’informations indigestes. Certaines séquences peuvent en outre paraître interminables, notamment les scènes avec les personnages moins intéressants comme les Piévelus ou Arondir. La réunification à venir de certains protagonistes (notamment dans une bataille mythique déjà teasée par les showrunners) devrait permettre de donner davantage de liant, tout en limitant les changements d’arcs intempestifs.

Une Morfydd Clark plus convaincante en Galadriel

Pour finir cette critique, nous adresserons un bon point à Morfydd Clark. L’actrice de Galadriel avait été vivement critiquée dans la saison 1 pour son interprétation jugée surjouée et dénuée de nuances. Des critiques qui pouvaient s’entendre même si son approche du rôle visait probablement à mettre en exergue le manque de maturité de l’Elfe à cette époque.

Conservant son côté fougueux dans la saison 2, le personnage se montre toutefois plus sage au contact de son anneau, reconnaissant avoir été trompé par la malice de Sauron. On appréciera ainsi l’évolution de l’Elfe qui doit désormais apprivoiser les pouvoirs de Nenya et endurer le fardeau inhérent de tout porteur d’anneau. Pour devenir enfin la figure de sagesse que l’on connaît de Galadriel.

La série Les Anneaux de Pouvoir est diffusée sur Amazon Prime Video