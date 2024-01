Les Bose QC Earbuds 2 sont à moitié prix juste avant les soldes

Chez Amazon, les écouteurs QuietComfort Earbuds 2 bénéficient d’une vente flash incroyable et passent ainsi à 209 € au lieu de 305 €.

Grâce à une très belle vente flash, le tarif des écouteurs Bose QuietComfort Earbuds 2 s’écroule. En effet, pour une durée limitée, ils passent à 209,95 € au lieu de 305,40 €. Attention, l’offre étant proposée chez Amazon, elle est susceptible de vite disparaître.

Les écouteurs Bose QC Earbuds 2 + sa housse sont à un prix incroyable

Quelques heures avant le lancement des soldes d’hiver 2024, vous avez déjà la possibilité de faire de belles affaires. C’est une fois de plus chez le géant américain Amazon, que vous allez pouvoir profiter d’une vente flash extraordinaire de 45 %. Pour en savoir plus, il vous suffit de continuer votre lecture.

Les écouteurs Bose QC Earbuds 2 sont des écouteurs conçus pour correspondre à toutes les oreilles grâce aux différentes tailles d’embouts proposées. Ainsi, il vous suffira de les ajuster parfaitement et de profiter ensuite des diverses performances techniques des écouteurs et cela comprend la réduction de bruit qui s’adaptera parfaitement à vos besoins.

Concernant l’utilisation, elle est très simple puisque c’est grâce à la présence de l’interface tactile que vous pourrez contrôler l’ensemble. Ainsi rapidement et simplement, vous pourrez changer de morceau, monter le volume et ce sans avoir besoin de toucher à votre smartphone. Sachez également qu’ils sont certifiés IPX4, ils sont donc résistants à l’eau et à la poussière, soit une bonne nouvelle supplémentaire pour les sportifs.

