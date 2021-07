Les Gardiens de La Galaxie 3 : James Gunn promet une histoire beaucoup plus lourde

Après de longs mois d’attente, Les Gardiens de La Galaxie 3 commencent sérieusement à se concrétiser. Fort de l’immense succès populaire rencontré par les deux premiers films, Gunn promet un retour en force, à la hauteur des attentes. On y retrouvera bien sûr les codes qui ont fait le succès de la franchise : un humour noir corrosif et une irrévérence manifeste. Mais le réalisateur ne veut surtout pas se reposer sur ses lauriers. Dans une récente interview, Gunn promet un arc narratif bien plus lourd et dense.

Les Gardiens de La Galaxie 3 : un scénario entre profondeur et émotion – Crédit : Marvel Studios

Avec une sortie annoncée courant 2023, Les Gardiens de La Galaxie 3 pourrait ainsi réserver de nombreuses surprises. Mais à quoi faut-il s’attendre réellement ? Voici quelques éléments de réponse.

Les Gardiens de La Galaxie 3 : un retour prometteur

Gunn commence à délivrer quelques précieux indices au sujet de ce nouvel opus. Selon ses propres confidences, le scénario est prêt, bouclé déjà depuis de longs mois. Celui-ci promet de prendre une nouvelle tournure; offrant davantage de profondeur et de noirceur à la saga. « C’est une histoire bien plus lourde. C’est un vrai processus émotionnel à traverser » témoigne ainsi le réalisateur.

Pour l’heure, impossible d’en savoir davantage quant au contenu même de l’arc narratif. Logiquement, le film devrait s’appuyer sur les pertes subies par les Gardiens après Avengers : Endgame. Dans le précédent opus, les Gardiens sont parvenus à inverser les actions néfastes de Thanos. Ce dernier a assassiné de sang froid Gamora. Mais lors de son voyage, Nébula rencontre la version du passé de Gamora, qui revient finalement dans le présent aux côtés de sa sœur. Peter est alors aux anges mais Gamora n’a plus aucun souvenir des moments partagés avec lui.

Le nouveau volet des Gardiens devrait ainsi aborder les difficultés rencontrées par Gamora pour affronter cette vie dont elle n’a pas le moindre souvenir. On imagine combien cela fera naître une émotion palpable chez les autres héros de la franchise, faisant basculer le projet dans le drame. Mais le film devrait tout de même encore réserver de belles punchlines, si chères à Gunn. Pour le savoir, il faudra se montrer patient et attendre jusqu’en 2023 le résultat final !

Source : Screenrant