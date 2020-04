Les Gardiens de la Galaxie 3 : non, Mantis ne pourra pas restaurer la mémoire de Gamora

Juste avant une Watch Party des Gardiens de la Galaxie 2, le réalisateur James Gunn a mis un terme à une théorie très souvent reprise par les fans de Marvel. Celle-ci concerne l’avenir de Gamora, qui selon certains, pourrait voir sa mémoire restaurée par Mantis dans le vol. 3 des Gardiens de la Galaxie.

Crédit : Marvel Studios

Dans Avengers : Infinity War, Gamora est tuée par Thanos, et c’est donc une version alternative plus jeune du personnage qui survit. Cette Gamora n’a pas vécu les événements des Gardiens de la galaxie, et ne partage donc aucun souvenir avec eux. Pour combler ce vide, les fans avaient imaginé que Mantis pourrait grâce à ses pouvoirs de télépathie, transmettre la mémoire de la défunte Gamora à sa version plus jeune.

Gamora n’aura aucun souvenir des Gardiens

Malheureusement, ça ne sera pas si simple pour Gamora. James Gunn a en effet expliqué que les pouvoirs de Mantis ne lui permettaient pas de manipuler la mémoire de quelqu’un. « Les souvenirs sont des pensées, pas des émotions. Elle ne peut pas lire ou transmettre des pensées, seulement des émotions », a-t-il répondu sur Twitter.

La Gamora des Gardiens de la Galaxie 3 devra donc reprendre tout à zéro et construire de nouveaux souvenirs avec les autres gardiens. Il sera certainement très intéressant de voir comment les membres du groupe parviendront à gagner sa confiance, en particulier Star-Lord, qui est un parfait inconnu aux yeux de cette version de Gamora.

Il faudra cependant être patient pour découvrir comment James Gunn va aborder l’évolution de ce personnage. Avant de devenir chez Marvel, le réalisateur doit d’abord terminer le montage du film DC The Suicide Squad 2. Les Gardiens de la Galaxie 3 ne devrait donc pas sortir avant au moins 2022.

Source : CBR