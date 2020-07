Les Gardiens de la Galaxie : Groot était à l’origine un super-vilain

L’adorable Baby Groot n’a pas toujours été aussi gentil – Crédit : Marvel Studios

Les Gardiens de la Galaxie, dont la meilleure scène n’était pas dans le scénario original, est sans doute l’un des meilleurs films du MCU. Mis en scène par James Gunn, le long-métrage propose sa propre patte, qui dénote avec d’autres productions Disney. Et parmi ses personnages se trouve Groot, dont les fans auront en tête sa célèbre phrase, répétée en boucle : « I am Groot », mal traduite en français par « je s’appelle Groot ». Grand gentil dans Les Gardiens de la Galaxie, le héros était à la base… un super-vilain.

Un super-vilain, à l’origine

Groot était à l’origine un méchant – Crédit : Marvel Comics

Si Groot fait fondre le cœur des fans lorsqu’il est Baby Groot, et son amitié avec Rocket Racoon, – qui comme le reste du groupe, le comprend très bien -le personnage n’a pas toujours été du bon côté.

Dans sa première apparition en 1960 dans Tales of Suspense 13 de Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby, Groot était venu sur Terre semer le chaos. Se présentant comme « le monstre de la planète X« , celui qui était un super-vilain comptait absorber tous les arbres qui l’entouraient. Son plan ? Ramener une partie de la Terre chez lui, pour nous étudier. Groot menace les humains de les rendre captifs avec des racines lui permettant d’extraire une partie de la planète. Autant dire que l’une des pièces maîtresses des Gardiens de la Galaxie n’avait pas comme projet de faire le bien, à ce moment de l’histoire ! Sans oublier que dans Tales of Suspense 13, Groot était capable de dire autre chose que le célèbre « I am Groot« .

Alors que les armes humaines sont inutiles contre Groot, un scientifique crée un groupe de termites élevées dans un laboratoire pour vaincre le super-vilain.

Un changement d’écriture pour Groot

Groot s’est depuis rangé du côté du bien – Crédit : Marvel Studios

Groot reviendra plus tard, dans Annihilation: Conquest, avec la version que connaissent aujourd’hui les spectateurs des Gardiens de la Galaxie, alors qu’un personnage important devrait mourir dans le troisième film.

Force est de constater que Groot fonctionne beaucoup plus en tant que gentil, candide et naïf, que super-vilain. Marvel aura su « récupérer » un personnage très peu connu pour le réécrire et en faire celui que les fans adorent aujourd’hui.

On retrouvera Groot dans sa forme Alpha Groot dans les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 qui devrait sortir en 2022 au cinéma. Il aura alors retrouvé toute sa splendeur et sa puissance, imposant et toujours campé par Vin Diesel.

Source : ScreenRant