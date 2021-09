Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn voit Groot partout, jusque dans le ciel

Il y a quelques mois, James Gunn avait reconnu les traits de Groot sur une pomme de terre à moitié épluchée. Toujours en manque de son héros végétal Marvel préféré, le réalisateur l’a cette fois-ci aperçu dans le ciel.

Groot dans Avengers : Endgame – Crédit : Marvel Entertainment

Comme à son habitude, Gunn a partagé cette apparition mystique sur son compte Twitter. Il s’agit en fait d’une vidéo publiée par un utilisateur ayant de son côté vu un simple « mystérieux visage » dans le ciel d’Istanbul, lors d’un soir orageux de septembre. Les nuages changent beaucoup de forme, mais James Gunn, dont l’imagination est sans limites, y a détecté la forme du visage de Groot. Ses fans reconnaitront-ils eux aussi les traits du héros Marvel ? Le réalisateur les aide un peu en encerclant les nuages sombres rappelant vaguement, l’espace d’une seconde, le visage du Gardien de la Galaxie. Cela se passe à la 14ème seconde de la vidéo.

And then Groot appeared in the darkened skies above. pic.twitter.com/xXF7q1J9gJ — James Gunn (@JamesGunn) September 23, 2021

James Gunn en pleine préparation des prochains Gardiens de la Galaxie

Le petit arbre à deux jambes semble avoir beaucoup manqué à James Gunn. Très occupé par son film DC The Suicide Squad, le réalisateur est néanmoins prêt à retrouver ses héros Marvel. Il tourne actuellement Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, un téléfilm spécial Noël qui servira d’introduction au troisième opus de la saga. Puis il enchaînera en novembre avec le très attendu vol.3, qu’on ne découvrira qu’en 2023 au cinéma.

Avec Les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn promet un film avec une histoire « beaucoup plus lourde ». Nous devrions retrouver un Groot plus âgé, accompagné de sa bande, après les événements d’Avengers : Endgame. Dans un récent tweet, Gunn a laissé entendre que les personnages de Mantis et Gamora auraient des rôles majeurs dans le film. Malgré les espoirs des fans, cette dernière ne pourra néanmoins pas retrouver la mémoire grâce aux pouvoirs de Mantis, a confirmé le réalisateur sur Twitter. Mais l’héroïne pourra compter sur le soutien de sa sœur Nébula. Son parcours s’annonce néanmoins difficile. Karen Gillian, qui interprète la fille adoptive de Thanos, aurait d’ailleurs fondu en larmes après avoir lu le scénario du film. Malgré son humour sans faille et ses visions Grootesques improbables, James Gunn pourrait bien nous surprendre avec un Gardiens de la Galaxie beaucoup plus profond et plein d’émotions.

