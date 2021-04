Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn partage un sosie original de Groot

James Gunn a partagé sur son compte Twitter une photo d’une pomme de terre à moitié épluchée censée ressembler à Groot. Le cliché vient initialement d’un fan de Marvel au pseudonyme Akortainment, qui commente avec ce message : « Je ne peux pas être le seul à voir Groot. ».

Bébé Groot dans Les Gardiens de la Galaxie vol. 2 – Crédit : Marvel Entertainment

La pomme de terre a en effet une forme rappelant celle du visage de Groot. Bien que les « crans » du haut de la tête ne soient pas présents. La ressemblance semble toutefois un peu plus évidente au niveau de la peau du légume, sur laquelle on peut voir un œil, un sourcil et une bouche. Il faut peut-être un peu d’imagination pour considérer cette pomme de terre comme un sosie de Groot, mais James Gunn n’en manque pas. Sur sa page Twitter, il a donc partagé la publication avec ce message : « Qu’est-ce que t’as fait à Baby Groot, mec ? ».

What'd you do to Baby Groot, dude? 🙁 https://t.co/oqVJz1jgxQ — James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2021 Un Groot plus puissant dans Les Gardiens de la Galaxie vol. 3

Groot est un des membres les plus populaires des Gardiens de la Galaxie. Après s’être sacrifié dans le vol.1 de la saga, le personnage a fait son retour sous la forme de Baby Groot, son fils créé à partir d’une brindille du héros. On l’a vu ensuite évoluer dans Avengers : Infinity War et Endgame. Il sera bientôt au casting des Gardiens de la Galaxie vol.3, dans une version plus âgée, et semblerait-il plus puissante. Son interprète Vin Diesel parle en effet d’un « Alpha Groot », ce qui laisse sous-entendre que le jeune arbre extraterrestre pourrait devenir un leader dans le prochain film de James Gunn.

Bébé Groot ne disparait néanmoins pas du MCU. L’attendrissant petit arbre aura bientôt droit à sa propre série Disney+ intitulée I am Groot. Côté cinéma, Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 n’a pas encore de date de sortie, mais son tournage débutera bien cette année, a confirmé récemment James Gunn. En attendant, les fans du héros Marvel peuvent compenser leur manque de Groot en cherchant son visage dans les pommes de terre.

Source : SCREEN RANT