L’iPhone va devenir beaucoup plus facilement réparable grâce à ce changement d’Apple

Apple va bientôt faciliter la réparation des iPhone ! Alors qu’il est actuellement obligatoire d’employer des pièces neuves vendues par Apple via un processus d’appairage fastidieux, iOS autorisera bientôt l’utilisation de pièces détachées de seconde main.

Apple se targue toujours d’être une entreprise écolo, par exemple en utilisant 100 % de cobalt recyclé dans ses batteries d’iPhone d’ici 2025. La firme a d’ailleurs une publicité sur YouTube où elle clame son objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030. Pourtant, jusqu’ici les smartphones de la firme à la pomme se sont révélés difficilement réparables, alors que c’est un élément clé pour obtenir des appareils plus respectueux de l’environnement.

Ce triste état de faits va changer : Apple rend son programme d’autoréparation plus flexible. Bientôt, les particuliers tout comme les ateliers de réparations pourront utiliser des pièces de seconde main pour réparer leur iPhone. De quoi faciliter la réparation des coûteux smartphones Apple comme l’iPhone 15 Pro Max.

Les iPhone accueillent des pièces de seconde main en réparations

Le processus pour réparer un iPhone actuellement est complexe. En effet, Apple impose une étape appairage des pièces, qui consiste à associer le numéro de série d’un iPhone avec une nouvelle pièce, obligatoirement vendue neuve par la pomme. Une fois la pièce associée à un smartphone donné, il n’est plus possible de revenir en arrière et elle reste appairée au téléphone pour toujours.

Si un utilisateur remplace une pièce par un composant de seconde main ou d’occasion, l’iPhone affiche des notifications indiquant qu’Apple n’est pas en mesure de vérifier la nouvelle pièce installée. Certaines fonctionnalités associées ne fonctionnent pas et dans le cas des capteurs Face ID et Touch ID, la pièce ne marche pas du tout.

Un nouveau système d’appairage pour les pièces d’iPhone

Le nouveau système permettra d’utiliser des pièces d’occasion ou de seconde main, à compter de cet automne avec l’iPhone 15 et le futur iPhone 16, selon les informations de Tech Crunch. Il faudra bien sûr que ces pièces soient toujours conçues à l’origine par Apple : il ne sera pas possible de réparer l’iPhone avec des pièces de contrebande.

De plus, un système de verrouillage d’activation a été prévu pour lutter contre la réparation à l’aide de pièces volées. Si un appareil en cours de réparation détecte qu’une pièce de rechange a été prélevée sur un autre iPhone dont la fonction verrouillage d’activation ou le mode perdu a été activé, Apple empêchera l’étalonnage de la pièce, qui ne fonctionnera donc pas correctement.

Il n’y aura plus à fournir le numéro de série de l’iPhone lors d’une commande de pièces, sauf dans le cas des cartes mères. Le processus d’appairage se fera directement sur le téléphone, pour détecter si un composant de remplacement est authentique.

De plus, à partir de cet automne, iOS pourra détecter directement si les pièces à l’intérieur du téléphone sont d’occasion. Les utilisateurs pourront visualiser cela dans les réglages de leur iPhone, pour voir si une pièce de rechange est neuve ou s’il s’agit d’une pièce de seconde main. Bien utile pour ne pas se faire avoir par des réparateurs peu scrupuleux.