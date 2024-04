iPhone 17 Plus : ce changement devrait ravir les amateurs de smartphones plus compacts

Bonne nouvelle pour les amateurs de plus petits formats : l’iPhone 17 Plus pourrait adopter un format plus compact que son prédécesseur, l’iPhone 15 Plus. Cette nouvelle stratégie d’Apple vise-t-elle à différencier davantage la gamme “Plus” de la gamme “Pro Max” ? Ou bien s’agit-il d’une réponse à la demande croissante pour des smartphones plus petits et plus maniables ?

Alors que la sortie des iPhone 16 n’est prévue que dans quelques mois, des rumeurs concernant l’iPhone 17, attendu pour l’année prochaine, commencent déjà à circuler. L’analyste réputé Ross Young, spécialiste des écrans, a récemment évoqué sur les réseaux sociaux la possibilité d’un format plus compact pour l’iPhone 17 Plus.

L’iPhone 17 Plus pourrait avoir un écran plus petit que l’iPhone 15 Plus

Actuellement, l’iPhone 15 Plus propose une diagonale d’écran identique à celle de l’iPhone 15 Pro Max, soit 6,7 pouces. Si cette rumeur s’avère exacte, cela marquerait un tournant pour Apple et creuserait davantage l’écart entre la gamme Plus et la gamme Pro Max à partir de la série iPhone 17.

Parallèlement, d’autres rumeurs font état d’un agrandissement des écrans des iPhone 16 Pro et Pro Max qui passeraient respectivement à 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces pour les iPhone 15 Pro et Pro Max actuels.

Voici un tableau récapitulatif des informations à ce jour, sachant que le lancement de l’iPhone 17 étant prévu dans un an et demi, les spécifications peuvent encore évoluer.

Modèle iPhone 15 iPhone 16 iPhone 17 (rumeur) iPhone 6,1 pouces 6,1 pouces 6,1 pouces Plus 6,7 pouces 6,7 pouces < 6,7 pouces Pro 6,1 pouces 6,3 pouces 6,3 pouces Pro Max 6,7 pouces 6,9 pouces 6,9 pouces

Un changement de stratégie d’Apple ?

Cette rumeur d’un iPhone 17 Plus plus petit est assez surprenante : en effet, Apple a historiquement proposé des iPhone Plus avec des écrans plus grands pour cibler les utilisateurs qui privilégient une meilleure visibilité.

Si ce changement se confirme, cela pourrait signifier une volonté de la firme à la pomme de positionner plus clairement l’iPhone Plus comme une alternative plus abordable à l’iPhone Pro, en proposant une taille d’écran intermédiaire et en conservant certaines fonctionnalités premium.

Reste à savoir si les utilisateurs adhéreront à ce nouveau positionnement. Certains apprécieront sans doute un format plus compact et plus facilement maniable, tandis que d’autres pourraient regretter la réduction de la surface d’affichage.

En attendant d’en savoir plus sur l’iPhone 17, l’année 2024 verra arriver la série iPhone 16 qui, elle, devrait proposer des écrans plus grands pour ses modèles Pro.