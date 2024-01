PS5, Xbox, PC et Switch : les sorties jeux vidéo de janvier 2024

Les PlayStation, Xbox et autres Nintendo Switch accueillent de nombreux nouveaux jeux en janvier 2024. Voici le calendrier complet des sorties sur toutes les machines et il y a des jeux prometteurs qui arrivent ce mois-ci.

Ce début d’année commence très fort pour les joueurs. Que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch, il y a plusieurs sorties enthousiasmantes en ce mois de janvier 2024. Les événements de ces prochaines semaines ? Alone in the Dark, nouvel épisode de l’un des monuments du survival horror avec David Harbour (Jim Hopper dans Stranger Things) au casting.

Les fans de Prince of Persia pourront mettre la main sur son nouvel épisode appelé The Lost Crown qui adopte la formule du metroidvania. Like a Dragon : Infinite Wealth promet un moment au soleil dans cet opus qui s’annonce aussi déjanté que les autres jeux Yakuza. Place au calendrier des sorties !

À lire > La liste des jeux qui intègrent le PS Plus Extra et Premium en janvier 2024 est officielle !

🎮 Les nouveautés du mois de janvier 2024 sur consoles et PC

11 janvier :

War Hospital (PC, PS5, Xbox Series)

Momodora : Moonlit Farewell (PC)

Reigns : Three Kingdoms (PC, Nintendo Switch)

12 janvier :

Shinorubi (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch)

16 janvier :

Alone in the Dark

18 janvier :

Turnip Boy Robs a Bank (PC, Xbox One, Nintendo Switch)

Prince of Persia : The Lost Crown (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch)

À lire > Unreal Engine 5.2 : Epic Games vient de montrer à quoi ressembleront les futurs jeux vidéo, c’est à couper le souffle

19 janvier :

The Cube (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch)

The Last of Us Part II Remastered (PS5)

Another Code Recollection (Nintendo Switch)

Palworld (PC, Xbox Series, Xbox One)

23 janvier :

Immortality (PS5)

Remnant Records (PC)

Stargate : Timekeepers (PC)

24 janvier :

Enshrouded (PC)

Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

25 janvier :

Under Night In-Birth II [Sys:Celes] (PC, PS5, PS4, Nintendo Switch)

26 janvier :

Like a Dragon : Infinite Wealth (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

Tekken 8 (PC, PS5, Xbox Series)

30 janvier :

Dark Light (PS5, PS4)

31 janvier :