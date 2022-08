Les meilleures applications pour organiser sa rentrée scolaire

La rentrée scolaire se profile à grands pas et vous cherchez des outils simples et pratiques pour anticiper l’année à venir et mieux vous organiser. Que vous soyez parent ou élève, notre sélection des applications gratuites indispensables pour la rentrée scolaire vous fournira tous les outils nécessaires pour vivre cet événement sans stress.

Gestion de l’emploi du temps, organisation des plannings de la famille, prise de notes et gestion des priorités, ces applications sont utiles au quotidien quel que soit le niveau scolaire de l’élève. De l’utilisation de Pronote pour les collèges et les lycées, à l’application du CROUS pour les étudiants à l’université, vous trouverez l’appli qu’il vous faut pour une année scolaire sereine.

Pronote

Que vous commenciez le collège en France ou que vous soyez déjà scolarisé dans un établissement de l’Education Nationale, il y a une application mobile à télécharger : Pronote. Pronote est essentielle pour toute personne fréquentant un collège qui utilise ce système, car il vous permet de visualiser et de vérifier votre emploi du temps, de consulter les devoirs et vos notes matière par matière, et de vérifier votre moyenne en temps réel. C’est également un outil de communication entre les différentes autorités scolaires, les enseignants, les élèves et leurs parents, il permet de faire le lien entre les différentes instances scolaires.

Les parents peuvent vérifier les devoirs faits et les notes, les professeurs peuvent prévenir des absences et la vie scolaire peut avertir les parents des absences des élèves. Un outil indispensable pour la rentrée scolaire ! Disponible gratuitement pour Android et iOS, mais aussi en service en ligne, dont le lien et les identifiants sont fournis par l’établissement scolaire aux élèves et aux parents.

Evernote

Evernote est un outil puissant pour tous ceux qui veulent garder une trace de leurs cours, idées et expériences. L’application mobile gratuite permet aux utilisateurs de créer des notes textuelles, photographiques et audio, qui sont ensuite synchronisées sur tous leurs appareils. Cela permet d’accéder facilement à vos notes n’importe où et n’importe quand.

En plus d’être un excellent moyen de garder une trace de toutes vos notes, Evernote peut également être utilisé comme outil de collaboration au travail ou à l’école. Avec son interface facile à utiliser et ses puissantes fonctionnalités, Evernote est la solution parfaite pour tous ceux qui ont besoin de rester organisés toute l’année. Disponible gratuitement pour Android et iOS, mais aussi en service en ligne, et en application desktop pour Windows et Mac.

FamilyWall

FamilyWall est un assistant familial qui simplifie l’organisation et la gestion de nombreuses tâches quotidiennes au sein d’une famille ou d’un groupe d’étudiants par exemple. L’agenda partagé permet de synchroniser les emplois du temps de tous les membres de la famille ou du groupe afin de savoir où chacun se trouve. Il est possible de partager un agenda pour les événements familiaux, mais aussi de gérer un agenda individuel pour chaque personne. Cela peut être très utile pour les familles nombreuses qui ont du mal à suivre l’emploi du temps de chacun, ou pour les familles avec de jeunes enfants qui doivent coordonner les prises en charge et les déposes en fonction des cours et des activités extra-scolaires.

Avec FamilyWall, tout le monde peut être sur la même longueur d’onde avec les outils de communication intégrés, et les tâches peuvent être réparties plus efficacement via le gestionnaire inclus. Par conséquent, il peut contribuer à réduire le stress et à améliorer la communication au sein de la famille. Disponible gratuitement pour Android et iOS, mais aussi en service en ligne.

Crous Mobile

CROUS Mobile est une application gratuite pour Android et iOS (iPhone, iPad) destinée aux étudiants des universités françaises, permettant d’accéder à des informations sur le logement, les emplacements des Restos U et comment y accéder. Le CROUS Mobile comprend les menus des RU (Restaurants Universitaires), les itinéraires, les services du Crous, les contacts importants, les dates d’événements culturels, etc.

Toutes les informations sur votre Crous, région par région, sont disponibles dans l’application. Sélectionnez simplement votre région pour consulter la liste des données classées par catégorie : logement étudiant, localisation des restaurants universitaires, informations sur les bourses (avec simulation des droits), etc. Le CROUS Mobile est un moyen pratique pour les étudiants d’accéder aux services et informations dont ils ont besoin depuis leur appareil mobile. Disponible gratuitement pour Android et iOS, mais aussi en service en ligne.

Agenda Scolaire

Agenda Scolaire est une application complète, gratuite et traduite en français, destinée aux étudiants et autres écoliers. De l’emploi du temps scolaire à votre programme de devoirs et de révisions, vous pourrez tout faire avec une seule application pour votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS. Le calendrier vous permet d’ajouter des événements comme vos examens et vos devoirs, et de programmer des rappels pour vos révisions. Toutes ces informations sont ensuite regroupées dans un calendrier à consulter quotidiennement. L’agenda propose une liste de tâches à effectuer par ordre de priorité. Ainsi, vous n’oublierez plus jamais de faire vos devoirs ou de réviser pour un examen !

Agenda Scolaire dispose également d’un planificateur intégré qui vous aide à organiser votre temps plus efficacement. Avec le planificateur, vous pouvez réserver certaines heures pour les révisions, les devoirs et la détente. Ainsi, vous pourrez mieux vous concentrer sur vos études et tirer le meilleur parti de votre temps. Disponible gratuitement pour Android uniquement.

Google Drive

Google Drive est l’un des services de stockage et de partage de fichiers les plus populaires. Il propose une version gratuite avec 15 Go d’espace, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs et notamment les étudiants. Le service est simple à utiliser, permettant de télécharger et de synchroniser vos données en toute simplicité.

Il est possible de créer de nouveaux fichiers directement dans le dossier de votre choix par un simple clic droit de la souris. Cela ouvre alors l’outil bureautique correspondant (Docs, Sheets, Slides, etc.). Il permet de disposer d’une suite bureautique gratuitement, d’un espace de stockage et d’organisation de vos fichiers, et d’en disposer sur tous vos appareils desktop et mobiles et tout cela, gratuitement. Disponible au téléchargement pour Android et iOS, mais aussi en service en ligne.

Forest:Rester Concentré

Que vous souhaitiez vous déconnecter des écrans pour diminuer votre addiction ou pour être plus productif, l’application mobile gratuite Forest peut vous aider. Le principe est assez simple et joue sur le sentiment de satisfaction et de gestion de la récompense. Définissez un objectif de temps de déconnexion et plantez une graine qui représente votre objectif à atteindre. Moins vous passez de temps sur les écrans et plus votre plante se développera.

À l’inverse, votre plante va dépérir si vous regardez trop souvent votre smartphone ou votre tablette. Vous aurez ainsi la satisfaction de voir votre plante grandir et votre addiction aux écrans diminuer, entraînant ainsi une meilleure concentration et une plus grande productivité.