WhatsApp offre la possibilité d’organiser des évènements : bientôt la mort de Facebook ?

Après l’arrivée de filtres pour retrouver les messages WhatsApp plus facilement, l’application de messagerie de Meta introduit une nouvelle façon d’organiser des événements. Il va ainsi être plus facile de planifier des réunions directement dans WhatsApp, sans avoir recours à une applications séparée, qu’il s’agisse d’une visioconférence, d’un dîner d’anniversaire ou de toute autre évènement.

Désormais dans une discussion de groupe, n’importe qui pourra créer un événement auquel les autres participants pourront répondre. De cette manière, l’ensemble du groupe saura qui participera ou non. Chaque événement sera également répertorié dans la description de la discussion et pour être sûr de ne pas l’oublier, WhatsApp enverra une notification aux participants peu avant sa tenue.

Cette fonctionnalité arrivera d’abord dans les groupes de discussion qui appartiennent à une Communauté, puis à tous les groupes “au cours des prochains mois“. Un peu de patience donc.

Il sera également bientôt possible de répondre aux annonces des administrateurs dans les communautés. Heureusement, ces réponses auront leur cadre dédié, pour ne pas enlever la prééminence de l’annonce. Surtout, ces messages n’activeront pas de notifications, afin que les membres ne soient pas spammés dans les plus grosses communautés.

WhatsApp devient un réseau social complet comme Facebook

Avec cette fonctionnalité, Whatsapp ressemble de plus en plus à un réseau social complet. Dans le grand triptyque Instagram, Facebook et WhatsApp de Meta (vous excuserez l’absence de Threads), Facebook montrait jusqu’ici les fonctionnalités les plus étendues. À tel point que le réseau social peut paraître brouillon, avec son application de rencontre à la Tinder, son marché à la Ebay ou encore ses Stories reliées à Instagram.

De nombreux utilisateurs utilisent encore Facebook pour seulement l’une d’entre elles : les évènements. Aucun autre réseau social jusqu’ici n’offrait de fonctionnalités étendues en matière d’évènementiel comme Facebook. Organiser une soirées ou suivre des évènements comme des concerts était exclusif au réseau social conçu par Mark Zuckerberg.

Avec WhatsApp équipé d’une fonctionnalité similaire, si elle est largement adoptée, la fréquentation de Facebook par ces utilisateurs pourrait diminuer. L’introduction des Communautés en 2022 sur WhatsApp court-circuite également Facebook qui était jusqu’ici le seul à profiter des Groupes. Une fonctionnalité absente d’Instagram, qui reste résolument minimaliste face aux évolutions des autres réseaux de Meta.

