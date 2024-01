Les 10 meilleurs sites pour télécharger de la musique gratuitement en toute légalité

© Pexels

Bien que les services de streaming musical, tels que Deezer, Spotify, Tidal et compagnie aient la cote, de nombreuses personnes préfèrent télécharger leur musique afin de pouvoir en disposer comme ils l’entendent ou l’exploiter dans un projet. Une fois stockée sur un smartphone, un ordinateur, ou un autre périphérique, la musique est accessible en toutes circonstances, avec ou sans internet et sans aucune condition d’abonnement.

Et il est parfois possible d’en récupérer sans débourser le moindre centime. Pour vous aider à trouver votre bonheur, nous avons sélectionné les meilleurs sites qui vous permettront de télécharger gratuitement de la musique, et ce, en toute légalité.

1/ Soundcloud

Cette plateforme gratuite est l’une des plus connues du web à ce jour. Du fait de sa grande popularité, Soundcloud est une véritable mine d’or musicale. Vous pouvez y trouver un vaste choix de morceaux originaux, issus d’artistes indépendants de tous les genres qui souhaitent se faire un nom, ou simplement partager leur musique. La plateforme réunit une grande communauté d’artistes, DJ, groupes, beatmakers et producteurs de tous les horizons.

En plus de réunir des millions de titres, Soundcloud met en avant la collaboration entre utilisateurs. En effet, il est possible de laisser des commentaires et de partager facilement des morceaux, playlists ou albums sur les réseaux sociaux.

Chose appréciable, la plateforme vous propose de télécharger gratuitement des morceaux, en plus de pouvoir les écouter. Toutes les musiques ne sont pas téléchargeables, mais au vu de la densité du catalogue de la plateforme, il y a largement de quoi faire. Vous devrez en revanche créer un compte pour accéder à l’option de téléchargement.

SoundCloud

2/ Jamendo

Jamendo est une plateforme de musique libre de droits qui permet aux artistes de faire découvrir leur musique au monde entier, et de la monétiser. Plus de 500 000 titres, de tous les genres confondus, peuvent être écoutés et téléchargés gratuitement. Jamendo Music met également en avant les tendances du moment, en vous proposant diverses sélections de hits, de radios, ainsi qu’une catégorie Spotlight, qui met en lumière des morceaux qui méritent d’être écoutés.

Dans le cadre d’un usage personnel, les utilisateurs peuvent ainsi streamer et télécharger des milliers de titres, gratuitement et de manière totalement légale. Il est également possible de souscrire un abonnement avec Jamendo Licensing. Cette formule, qui permet de rémunérer la plateforme et les artistes, s’adresse aux professionnels en leur permettant d’accéder à plus de 250 000 titres libres de droits pour un usage commercial.

Jamendo

3/ ReverbNation

Comme elle l’indique explicitement, la plateforme ReverbNation met en avant les artistes indépendants en leur permettant de partager leur musique, de se construire une audience, et d’être rémunéré. En parallèle, les auditeurs peuvent également découvrir des pépites et, bien entendu, télécharger gratuitement un certain nombre de morceaux. Étant donné que plus de 4 millions d’artistes sont présents sur la plateforme, il y a beaucoup de choix.

La plateforme mise beaucoup sur la suggestion, en permettant aux internautes d’écouter de la musique pendant qu’ils naviguent sur le site. ReverbNation prend d’ailleurs en compte les préférences des utilisateurs, afin de leur proposer constamment des choix de musiques pertinents.

ReverbNation

4/ Free Music Archive

Même si ce site ne profite pas d’un design aussi moderne que les deux précédents, vous ne devriez pas sous-estimer sa base de données. Free Music Archive recense en effet plus de 100 000 morceaux, à écouter ou télécharger gratuitement et légalement. Une grande diversité de genres sont représentés et il est possible d’aller encore plus loin grâce à de précieuses options de filtrage. À titre d’exemple, la catégorie Rock compte pas moins de 15 sous-genres : Garage, Indie-Rock, Punk, Metal, Lo-fi Rock, New wave, etc.

Afin de rester à la page, il est également possible d’accéder aux titres récemment publiés sur FMA. Vous pouvez en même temps visualiser le nombre d’écoutes et télécharger le morceau. Vous devrez toutefois posséder un compte et vous identifier pour ce faire. La plateforme met également à votre disposition un large choix de musiques libres de droits, qu’il est possible d’acheter pour enrichir vos projets.

Free Music Archive

5/ Public Domain 4U

Public Domain 4U vaut largement le détour si vous êtes un grand amateur de musiques vintage. En effet, la plateforme héberge exclusivement des musiques anciennes qui sont passées dans le domaine public. Étant désormais libres de droits, ces chansons peuvent être écoutées, téléchargées et utilisées gratuitement.

Les musiques référencées sur la plateforme sont toutes originaires des USA, et passent dans le domaine public après 95 ans, selon la législation en vigueur. N’espérez donc pas dégotter des titres récents sur Public Domain 4U. Vous pouvez écouter ces titres sans limite de durée et en apprendre plus sur leur contexte de création, en lisant les textes explicatifs associés. Jazz, negro spiritual, gospel, charleston, boogie woogie, musique hawaïenne, ragtime, cajun… Vous ne regretterez pas ce saut musical dans le passé.

Public Domain 4U

6/ Soundclick

Soundclick est une plateforme communautaire qui encourage le partage de musiques et la création de playlists. Elle dispose de l’une des plus grosses bibliothèques musicales gratuites du net, avec plus de 2,3 millions d’instrumentales, plus de 1,8 million de chansons hip-hop et des centaines de milliers de titres en tout genre. Les internautes ne sont pas seulement auditeurs, mais peuvent également interagir avec les artistes en donnant leur avis.

Les musiques à disposition sur la plateforme peuvent être écoutées en streaming. Une bonne partie d’entre elles peuvent être téléchargées gratuitement au format MP3. Il faudra toutefois impérativement créer un compte. Si vous souhaitez obtenir la version WAV ou le Trackout d’une chanson, vous devrez mettre la main au portefeuille.

Soundclick

7/ BeatStars

Cette plateforme propose essentiellement des musiques d’artistes indépendants, qui cherchent à promouvoir et à vendre leurs créations.

BeatStars propose exclusivement des musiques instrumentales. Vous pouvez télécharger des beats gratuitement après avoir créé un compte. Il faut cependant savoir que la signature de l’artiste à l’origine de la musique sera présente. Si vous souhaitez utiliser une production dans un but commercial, vous devrez acheter une licence à l’artiste. Vous pouvez affiner vos recherches avec les tags mis à disposition, afin d’être certain de trouver la perle rare.

BeatStars

8/ Bensound

Bensound est un site incontournable pour les vidéastes en quête d’habillages sonores. Dans sa FAQ, la plateforme précise qu’il est possible d’opter pour une licence gratuite qui vous donne le droit d’exploiter les morceaux inclus dans la rubrique Musique gratuite. Seuls impératifs : il faut que les titres utilisés le soient dans le cadre d’une vidéo ou d’un live accessibles gratuitement en ligne ; et que le texte d’attribution apparaisse bien dans le descriptif.

Dans le catalogue, vous retrouverez notamment une flopée de sons d’ambiance (cinématique, positif, énergétique, inspirant, heureux, etc).

Bensound

9/ Les chaînes YouTube de musiques libres de droits

YouTube est truffé de chaînes qui proposent un large choix de musiques libres de droits. Vous pourrez notamment accéder à une vaste sélection d’ambiances sonores, qui vous permettront par exemple d’agrémenter vos propres vidéos. Si vous êtes abonné à YouTube Premium, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points, puis sur l’onglet Télécharger (sur ordinateur), ou de cliquer directement sur Télécharger (sur l’application mobile).

Sinon, vous pouvez utiliser l’un des nombreux outils permettant de télécharger gratuitement des vidéos YouTube. Voici quelques suggestions de chaînes incontournables :

La Musique Libre ;

Free Music for Commercial Use ;

Music for creators ;

Musique Gratuite Libre de Droit.

Nous vous invitons à lire attentivement la description présente sous chaque titre, afin de savoir s’il existe des restrictions ou des attributions à honorer.

La Musique Libre

10/ Dogmazic

Dogmazic est une association dont la fondation remonte à 2004. Cette dernière a pour vocation de proposer de la musique gratuite et libre de droits. C’est pourquoi, elle a mis en place une plateforme, qui recense aujourd’hui plus de 60 000 titres, écoutables et téléchargeables gratuitement.

Certaines licences autorisent tous types d’usages (y compris commercial), tandis que d’autres sont moins permissives. De multiples styles musicaux sont au menu. En l’occurrence, vous pouvez trouver des genres très pointus tels que le noisy rock, la musique celtique, le trip-hop, la new wave, ou encore le raggamuffin.