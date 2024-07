Streaming foot : quels sont les meilleurs sites pour regarder les matchs en direct ?

Les chaînes de la TNT comme TF1, France 2 ou M6 diffusent toujours régulièrement des matchs de football, comme ceux de l’Euro 2024, qui s’est terminé dimanche 14 juillet avec la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre. Toutefois, si vous êtes un mordu de ce sport et que vous souhaitez ne pas rater une seule rencontre, vous devrez obligatoirement passer par un service de streaming payant. En effet, avant d’être un sport très populaire, il ne faut pas oublier que le football reste un business très lucratif, et que les droits de diffusion de certaines compétitions se négocient à prix d’or, comme cela est par exemple le cas pour les droits de la Ligue 1 qui s’élèvent à plusieurs centaines de millions d’euros.

Les sites de streaming sportifs se battent pour obtenir ces précieux droits et inciter en conséquence davantage de mordus du foot à souscrire un abonnement chez eux. Étant donné que ces droits de diffusion sont répartis entre plusieurs acteurs, il n’est pas toujours simple de savoir à quelle plateforme prêter allégeance pour suivre un match en particulier. C’est justement pourquoi nous avons réuni les meilleurs services de streaming pour regarder le foot et suivre vos équipes préférées !

À lire : M6 s’offre les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026.

Canal+

Canal+ est une chaîne de TV française payante axée sur le cinéma et le sport. Elle est réputée pour proposer des films et séries de grande qualité, et qui plus est très récents. En effet, la chaîne a l’autorisation de diffuser des films seulement 6 mois après leur sortie en salle.

En ce qui concerne le football, vous êtes aux premières loges avec Canal+, qui diffusera en intégralité et en exclusivité la Ligue des Champions (2024-2025) dès le mois de septembre. D’ailleurs, la chaîne a acquis les droits de diffusion jusqu’en 2027 et déploiera 18 nouvelles chaînes dédiées l’an prochain.

Ces matchs sont principalement diffusés sur Canal+ Foot, qui comme son nom l’indique, se concentre sur la diffusion de rencontres de football avec plus de 12 matchs par semaine, mais aussi des émissions et documentaires. En plus de diffuser la Champions League, Canal+ propose également des matchs de l’Europa League, de la Premier League, de la RSL, ou encore du foot féminin avec la D1 Arkema.

La chaîne Canal+ Sport diffuse également du football, mais aussi d’autres sports comme du rugby, du basket, du MMA, de la boxe, du golf, ou encore des sports mécaniques.

En plus de vous proposer un programme chargé en foot, Canal+ vous fait profiter d’une expérience sportive immersive avec le mode Expert, disponible uniquement via l’appli myCANAL pour Android, iOS, Android TV et tvOS. Ce dernier vous permet d’obtenir des données en temps réel pendant un match : statistiques, temps forts, compositions, classement. Canal+ vous offre également le contrôle du direct et la possibilité de revenir jusqu’à 8 heures en arrière. De quoi ne pas rater une miette de votre match !

Canal+ propose cinq formules d’abonnement distinctes, dont le prix débute à partir de 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 27,99 € par mois (engagement 24 mois), ou 27,99 € par mois (sans engagement). L’offre la plus abordable vous fait profiter des sept chaînes Canal, ainsi que du service Apple TV+ et du Pass divertissement, une sélection de chaînes multithématiques, offert pendant 2 mois.

L’offre Canal+ Sports, proposée à 29,99 € par mois pendant 12 mois, puis 45,99 € par mois (engagement 24 mois), ou 45,99 € par mois (sans engagement), vous fait profiter en plus des chaînes Canal+ Sport, Canal+ Foot, Foot+, Golf+, Multisports, beIN SPORTS, Eurosport et DAZN.

La formule Ciné Séries, proposée à 29,99 € par mois pendant 12 mois, puis 39,99 € par mois (engagement 24 mois), ou 39,99 € par mois (sans engagement), vous fait quant à elle profiter de chaînes et services de streaming diffusant du cinéma et des séries comme son nom l’indique. La série limitée Canal+ Ciné Séries Essentiel est disponible à 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 29,99 € par mois (engagement 24 mois), et vous fait profiter d’une sélection allégée de services de streaming.

Enfin, l’offre Friends & Family inclut toutes les chaînes pour 64,99 € par mois pendant 12 mois, puis 79,99 € par mois (engagement 24 mois), ou 79,99 € par mois (sans engagement). Toutes les offres autorisent 2 utilisateurs simultanés, à l’exception de l’offre la plus complète qui permet à 4 utilisateurs à la fois de se connecter sur un seul compte.

DAZN

Ce service de streaming sportif jouit d’une forte notoriété depuis sa création en 2016. Aujourd’hui, la plateforme compte plus de 11 millions d’abonnés dans plus de 200 pays. DAZN a fait des sports de combat sa spécialité, en retransmettant notamment de la boxe, du MMA, du kickboxing, et du catch américain. Le service diffuse également d’autres disciplines comme des sports mécaniques, des sports extrêmes, du basketball, ou encore du football américain via le NFL Game Pass, disponible en option.

Comme vous vous en doutez, DAZN propose aussi du football à ses abonnés, en retransmettant notamment les matchs de la Jupiler Pro League. Toutefois, le service met surtout à l’honneur le football féminin, en diffusant les matchs de l’UEFA Woman’s Champion’s League, de la D1 Arkema, de la Liga F, du Lotto Super League, de la Frauen Bundesliga, ou encore de la NWSL. En plus des évènements en direct, la plateforme met également à votre disposition d’autres contenus qui vous permettront de mieux comprendre le monde du ballon rond, à grand renfort d’archives, de documentaires et de magazines.

Mais cette année et pendant plusieurs saisons, DAZN va devenir le diffuseur par excellence si vous souhaitez suivre les matchs de Ligue 1. En effet, le service a acquis les droits de diffusion de la compétition pour les six saisons prochaines, soit jusqu’en 2029. À partir de la mi-août, il sera possible de regarder 8 des 9 rencontres quotidiennes prévues sur la chaîne.

Vous pouvez souscrire à DAZN à partir de 9,99 € par mois, à condition de vous engager pendant un an. Autrement, si vous souhaitez profiter de plus de flexibilité, le service propose une formule sans engagement à 14,99 € par mois. Pour rappel, la chaîne est incluse dans deux offres Canal+, et peut être également souscrite avec une offre RMC Sports. Le point positif, c’est que vous pouvez vous inscrire gratuitement pour streamer le football féminin. Une initiative bienvenue pour accélérer la croissance de ce sport, encore trop boycotté par rapport à son équivalent masculin.

BeIN SPORTS

BeIN SPORTS est une plateforme de streaming sportif réputée notamment pour retransmettre du basket avec les matchs de la NBA, mais aussi du rugby, du tennis, du handball, du volleyball, du hockey sur glace (NHL), ou encore du football américain (NFL). En plus de toutes ces disciplines, un abonnement à beIN SPORTS vous permet de profiter en clair de nombreux matchs de football.

La chaîne se partage les droits de diffusion de la Ligue 1 avec DAZN pour les saisons 2024-2029. De ce fait, il sera possible de suivre une rencontre de Ligue 1 par jour pour la saison 2024, ainsi que pour les cinq autres à venir.

Le service diffusera également toutes les rencontres de l’Euro 2028, tout comme il a diffusé toutes celles de l’Euro 2024. D’autre part, il sera également possible de visionner les meilleures rencontres de la Bundesliga, ainsi que celles d’autres championnats européens : LaLiga, Série A, Emirates FA Cup. Le service diffuse également des matchs de Ligue 2. Vous pourrez par ailleurs suivre la Coupe de France, à partir des 32ème de finale, dès décembre.

Le service beIN SPORTS, proposé au prix de 15 € par mois sans engagement, vous fait profiter de 10 canaux, dont 3 chaînes principales et 7 canaux évènementiels. La plateforme est également accessible via une offre groupée en souscrivant un abonnement RMC Sports ou Canal+.

L’Équipe est le premier média sportif en France. En plus de proposer son fameux journal en kioske, le groupe publie quotidiennement sur son site des articles exclusifs destinés aux fans du ballon rond qui souhaitent se tenir à la page, mais également des podcasts et des documentaires. L’Équipe dispose également d’une chaîne TV gratuite, accessible depuis son site site ou la TNT, sur laquelle on retrouve beaucoup d’actualités sur le sport, mais aucun match. Pour remédier à cela, le média propose depuis le 3 juin une nouvelle chaîne numérique, L’Équipe live foot.

Cette dernière diffusera pas moins de 400 matchs de foot en 2024. Il sera notamment possible de suivre la Copa America du 20 juin au 14 juillet. La chaîne diffusera également les compétitions de l’UEFA Youth League, les rencontres amicales d’avant-saison de grands clubs européens, la Ligue des Nations, les matchs de qualifications des grandes nations européennes (à l’exception de la France), américaines et africaines pour la Coupe du monde 2026, ainsi que pour la Coupe d’Italie, d’Allemagne et d’Espagne. En 2025, le média promet par ailleurs de diffuser 700 matchs, soit près du double par rapport à cette année.

Pour profiter de cette chaîne, accessible depuis le site web et l’application mobile, vous pouvez souscrire à l’une des trois offres d’abonnement proposées : Découverte à 6,99 € par mois pendant 12 mois, puis 9,99 € par mois, Essentiel à 7,99 € par mois pendant 12 mois, puis 11,99 € par mois, ou Intégrale à 11,99 € par mois pendant 12 mois, puis 15,99 € par mois.

La première offre inclut, en plus de la chaîne, tous les articles en clair et les créations originales (podcasts, documentaires, long-formats, etc.), à voir sur un seul compte. La deuxième offre propose en plus le journal en numérique et vous laisse la possibilité de profiter du contenu de l’offre sur deux comptes. Enfin, l’offre la plus onéreuse inclut en plus un accès à France Football et Vélo Magazine en numérique, et vous permet d’en profiter sur 3 comptes.

On note également la possibilité de souscrire un abonnement annuel via Google et de bénéficier ainsi d’une remise de 50 %. En effet, l’offre est disponible à partir de 59,99 € (offre Découverte) et jusqu’à 95,99 € (offre Intégrale) pendant la première année.

RMC Sport

RMC Sport est un service de streaming spécialisé dans la diffusion de compétitions sportives. L’offre 100 % digitale est composée de 15 canaux et services HD, sur lesquels les passionnés de ballon rond pourront notamment revoir les matchs de la saison 2023-2024 de l’UEFA Champions League, de l’Europa League, de l’Europa Conference League, mais aussi de la Super Cup. RMC Sport diffuse également des sports de combat, avec de la boxe et du MMA. La chaîne diffuse notamment les évènements de l’UFC, d’Hexagone MMA, de Cage Warriors, ou encore du PFL.

À l’instar de ce que propose Canal+, l’application RMC Sport vous fait profiter de plusieurs avantages. Vous avez la possibilité de revoir les matchs diffusés grâce au replay, de contrôler le direct et de revenir jusqu’à 8 heures en arrière, après la diffusion d’un match. Vous profitez de contenus exclusifs, comme des dossiers thématiques sur des évènements passés ou à venir, des résumés de matchs, etc. Un mode Expert est également de la partie et vous permet de faire apparaître dans un bandeau les statistiques, la composition des équipes, les temps forts d’un match, le classement de la compétition, ou encore les scores des autres matchs de la journée.

Disponible sur une grande variété d’appareils, les chaînes sont accessibles par abonnement. RMC Sport propose trois offres. En effet, il est possible de souscrire à l’offre RMC Sport 100 % digital, proposée à 19 € par mois avec un engagement de 12 mois + 1 € de frais de souscription, ou 25 € par mois sans engagement. Jusqu’au 10 juillet 2024, vous pouvez profiter pour le même prix de 6 mois d’abonnement au service beIN SPORTS inclus. L’occasion idéale si vous souhaitez profiter de l’intégralité des matchs de l’Euro 2024, sans débourser plus.

Autrement, l’offre RMC Sport + beIN SPORTS est disponible au prix de 29 € par mois avec un engagement de 12 mois + 1 € de frais de souscription, ou 35 € par mois sans engagement. Enfin, il est également possible de souscrire à l’offre groupée RMC Sport + DAZN pour 30 € par mois sans engagement.

⚽ Où regarder la Ligue 1 ?

C’est Amazon qui détenait les droits de diffusion de la Ligue 1 pour les saisons 2021-2024. Le géant américain n’a pas renouvelé le contrat pour les saisons suivantes. Les abonnés au service Prime Vidéo pouvaient auparavant suivre l’intégralité des rencontres de la Ligue 1 Uber Eats, ainsi que les matchs de la Ligue 2 BKT, en souscrivant en option le Pass Ligue 1, qui n’est désormais plus disponible. Canal+ diffusait également de son côté deux rencontres par jour.

La Ligue 1 édition 2024/2025 démarrera le 16 août prochain. DAZN et beIN Sports diffuseront les matchs de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Il sera possible de suivre 8 des 9 rencontres quotidiennes sur DAZN, tandis que beIN Sports s’occupera de diffuser la dernière. Ces chaînes ont dû débourser près de 500 millions d’euros pour obtenir les droits de diffusion. Pour s’y retrouver, DAZN va naturellement augmenter le prix de son offre, qui passera à 30 ou 40 € par mois, avec ou sans engagement, contre 9,99 € à 14,99 € par mois actuellement ; soit une augmentation substantielle. Les fans pourront toutefois se consoler en profitant des autres programmes diffusés sur le service. Rappelons qu’avant la signature de l’accord, la LFP songeait à créer sa propre chaîne 100 % Ligue 1, qu’elle aurait facturée au prix fort de 25 € par mois.

Regarder du football en streaming est complètement légal à partir du moment où vous avez souscrit à une formule d’abonnement payante auprès d’une plateforme qui possède les droits de diffusion nécessaires pour vous proposer ce contenu. Pour ce faire, on vous conseille d’opter pour une ou plusieurs des plateformes que nous vous présentons dans ce guide.

Certains services pirates parviennent à diffuser des matchs sans aucune autorisation, en détournant le flux d’un diffuseur légal. Ces plateformes non officielles et illégales risquent gros, tout comme les utilisateurs qui profitent de leurs services. Sans compter que ce genre de plateforme peut disparaître du jour au lendemain, sans vous rembourser le prix de votre abonnement. À ce propos, de nombreux services d’IPTV illégaux se font régulièrement bloquer, comme c’est le cas de plusieurs sites qui diffusaient illégalement les matchs de Premier League.

Il est possible de regarder du football en streaming depuis de nombreux supports : ordinateur, smartphone, tablette, TV, console, lecteur multimédia, etc. Dans tous les cas, que vous passiez par le site web de la plateforme ou par l’application, vous aurez besoin d’une connexion Internet. Comme précisé dans l’article, il peut être parfois préférable de passer par l’appli mobile/TV de certains services qui proposent un mode Expert, non disponible sur la version web, si vous souhaitez profiter de données complémentaires en temps réel.