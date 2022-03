Les objets connectés vous espionnent, voici comment vous protéger

Des milliards d’objets connectés sont utilisés à travers le monde au quotidien. Smartphones, enceintes, caméras, réfrigérateurs, ampoules et bien d’autres récoltent vos données pour fonctionner. Voici quelques conseils pour protéger votre confidentialité.

Les objets connectés sont de plus en plus nombreux à nous accompagner au quotidien. Que ce soit votre smartphone dans votre poche, votre montre connectée au poignet, votre enceinte Alexa ou encore votre caméra de surveillance, tous ces appareils récoltent différents types de données. Ils en savent même peut-être plus que ce que vous pensez. C’est pourquoi il est important de savoir comment protéger sa confidentialité sur Internet.

Les objets connectés animent notre quotidien – Crédit : Firmbee.com / Unsplash

Tous ces appareils connectés nous facilitent la vie au quotidien. Cependant, il ne faut pas oublier que les informations récupérées se retrouvent sur Internet. Par exemple, votre thermostat intelligent collecte des données, mais il a besoin d’être connecté à Internet pour vous indiquer les prévisions météorologiques. Les objets connectés ne sont pas limités à votre domicile. L’Internet des objets (IoT pour Internet of Things en anglais) s’est répandu partout : dans les villes, les centres commerciaux, les entreprises, etc. Même les domaines de l’agriculture, du transport et de l’automatisation industrielle ont besoin de l’Internet des objets.

Plus de 50 milliards d’objets connectés seront utilisés dans le monde en 2030

Actuellement, des dizaines de milliards d’objets connectés sont utilisés dans le monde. Il y en avait 22 milliards dans le monde en 2018. Les experts s’attendent à plus de 50 milliards d’appareils connectés d’ici 2030. Tous ces appareils collectent un large éventail de données sur leurs utilisateurs. Certains sont spécialisés dans la collecte vidéo et audio avec des caméras et des microphones tandis que d’autres surveillent votre position GPS, votre respiration, votre nombre de pas et votre rythme cardiaque. C’est notamment le cas des montres connectées comme l’Apple Watch qui a déjà sauvé de nombreuses vies.

Les entreprises assurent évidemment que toutes les informations personnelles sont sécurisées dans leur système et ne sont pas accessibles par d’autres personnes. Néanmoins, ce n’est pas toujours le cas et des incidents se sont déjà produits. Des employés d’Amazon écoutaient les conversations des utilisateurs avec Alexa en ayant accès aux données de géolocalisation. Chez Google, des employés ont aussi écouté des conversations privées des utilisateurs.

Mettez à jour vos appareils connectés et désactivez la collecte de données inappropriées

Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour protéger vos données personnelles. D’une part, n’oubliez pas de toujours désactiver la caméra et le microphone quand vous n’en avez pas besoin. D’autre part, mettez régulièrement à jour le firmware de vos appareils connectés pour vous assurer qu’ils soient toujours protégés d’éventuelles failles. Enfin, vous pouvez désactiver la collecte des données qui n’ont pas de rapport avec le fonctionnement de l’appareil en question.

De plus, l’utilisation de vos données est soumise au Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l’Union européenne. Réputée pour être la plus stricte au monde, cette loi vise à protéger vos données personnelles en vous permettant de contrôler les informations collectées. Enfin, renseignez-vous sur les données récoltées et la réputation de la marque en ce qui concerne la confidentialité des utilisateurs avant d’acheter un objet connecté.

