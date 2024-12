Les panneaux solaires en kits bientôt interdits à cause d’une nouvelle norme ?

Kit beem 420 W – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Alors que l’offre de panneaux solaires en kit se développe et que des modèles de plus en plus abordables et simples à installer font leur apparition, la mise à jour de la norme NF C15-100 fait craindre que ces équipements deviennent hors la loi. Cette nouvelle version publiée en août 2024 est applicable depuis septembre 2024 et deviendra obligatoire à compter de septembre 2025.

Cette norme vise à clarifier l’utilisation de nouveaux usages de l’électricité, comme la recharge de véhicules électriques, et s’applique à toutes les installations électriques basse tension (compteur électrique, tableau électrique, disjoncteur, etc.). Elle concerne donc aussi les panneaux solaires plug and play (ou kits solaires) qui se branchent directement sur une prise standard.

Ce mode de branchement vient contredire cette nouvelle version de la norme qui prévoit qu’un “générateur d’énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche”.

Les panneaux solaires plug and play exclus de la norme ?

La filière solaire représentée par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) est bien évidemment vent debout contre cette nouvelle norme et se mobilise pour que les choses soient précisées. En effet, la norme n’indique pas clairement de quel type de générateur il s’agit. Les professionnels du secteur estiment que les kits solaires font partie des générateurs mobiles et pourraient de ce fait être exclus de la norme.

Il est vrai que vu la hausse des coûts de l’électricité et la recherche de solutions écologiques pour la production d’énergie, venir imposer des contraintes supplémentaires à ce type d’équipement peut apparaitre comme une aberration. Sans parler des dommages économiques que cela provoquerait sur ce secteur.

Deux hypothèses sont aujourd’hui possibles :

une clarification de la norme qui accorderait un statut particulier aux panneaux solaires plug and play,

l’obligation de raccorder son kit solaire sur une ligne électrique dédiée équipée d’un disjoncteur différentiel.

Certes cette dernière méthode permettrait de ne pas rendre obsolètes les kits déjà sur le marché mais ajouterait une contrainte supplémentaire et surtout un coût supplémentaire aux propriétaires de panneaux solaires amovibles.