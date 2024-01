Les plateformes de SVOD trichent pour sortir les films en avance sans respecter la loi française

Les plateformes de SVOD telles que Netflix et Prime Video ont la France dans le collimateur. En effet, une exception française, la chronologie des médias, les empêche de sortir les films récents le plus vite possible. Malheureusement, elles auraient trouvé une parade : les versions “Director’s Cut”.

©Denny Müller via Unsplash

Cela fait plus de 40 ans que la France est le seul pays au monde à appliquer la chronologie des médias, un principe qui régule la diffusion des films à la télévision. Ce dispositif, créé pour protéger les cinémas face à l’émergence de la télévision à grande échelle.

Cette exception française a connu plusieurs ajustements au fil des années afin de s’adapter à l’évolution du marché, notamment avec l’avènement des plateformes de streaming et de SVOD. En 2022, une nouvelle révision a été introduite, permettant aux géants tels que Disney+, Prime Video et Apple TV+ de diffuser les films entre 15 et 17 mois après leur sortie en salle.

Cela a permis aux plateformes comme Netflix de réduire le délai d’attente entre la sortie d’un film en salle et sa diffusion sur la plateforme. Une aubaine pour le site de streaming ayant récemment augmenté le prix de ses abonnements de 22% en France.

Si le principe de la chronologie des médias n’a pour but que de protéger le cinéma, il n’est vraiment pas au goût des géants de la SVOD. Ainsi, Disney, dernièrement, avait menacé de priver les cinémas français de Black Panther : Wakanda Forever, si le dispositif n’était pas modifié.

Black Panther : Wakanda Forever ©Disney

Les versions Director’s Cut, l’arme imparable des plateformes de SVOD ?

Si la France ne plie pas, les plateformes de streaming ont trouvé une nouvelle stratégie : la création de versions Director’s Cut des films, comportant des scènes inédites. L’idée derrière cette approche est de contourner la chronologie des médias. De ce fait, la version Snyder Cut de Justice League avait pu sortir sur iTunes Store sans avoir à sortir en salle.

Un autre exemple plus récent concerne la version Director’s Cut de Napoléon, le dernier film de Ridley Scott. Celle-ci devrait comprendre plus de quatre heures et demie de contenu supplémentaire qui ne serait jamais diffusé au cinéma.

La diffusion de cette version serait un bon moyen pour Apple TV+ de faire sans la chronologie des médias. En intégrant une version éditée du film sur le catalogue de sa plateforme, la firme de Cupertino pourrait donc contourner la loi française.

©Shuttershock

Cette pratique prédatrice, pouvant léser les consommateurs, n’est pas parfaite, heureusement. En effet, si les versions Director’s Cut naviguent au travers d’une législation floue, elles sont cependant dans l’obligation d’être évaluées par le CNC avant d’être diffusées.

La chronologie des médias a beau être critiquée (par les plateformes), elle reste fondamentale pour financer le cinéma français. Les cinémas dépendent en grande partie des sorties de blockbusters pour financer les productions françaises. Leur disparition en salle au profit de la SVOD pourrait être un coup terrible pour l’industrie cinématographique en France.

