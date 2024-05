Les puissants Mini-PC GEEKOM sont à prix mini avec ces codes promo

Vous ne connaissez pas le marque GEEKOM ? Aucun souci, c’est tout simplement la marque spécialiste des mini-PC. Si vous n’êtes pas familier avec le concept de mini-PC, il s’agit d’un boitier minuscule qui contient tous les composants d’un PC puissant classique.

Pour le faire fonctionner, il vous suffit d’y brancher un moniteur, un clavier et une souris. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un PC de bureau très puissant mais aussi très simple à déplacer puisqu’il rentre dans n’importe quel sac. Cerise sur le gâteau avec les modèles GEEKOM, vous obtenez des performances impressionnantes pour des prix plus que raisonnables.

En ce moment, en tant que lecteur Tom’s Guide, vous bénéficiez d’ailleurs d’une réduction de 20% supplémentaire en utilisant des codes promos dédiés. Ainsi, le Mini-PC GEEKOM Mini IT13 avec Intel Core i7-13620H est en vente pour 699 euros mais, avec le code promo tomsguideIT3, le prix tombe à seulement 559,20 euros, soit une baisse de prix de presque 140 euros !

Et si vous souhaitez une configuration un peu plus musclée, vous pouvez opter pour un processeur plus puissant (Intel Core i9 de 13e génération), 32 Go de RAM et un SSD de très grosse capacité de 2 To. Grâce au code tomsguideIT3 cela ne vous coûtera que 679,20€ !

Le GEEKOM Mini IT12 avec Intel Core i7-12650H s’affiche à 629 euros sur le site officiel. Avec le code promo tomsguide20off, le prix baisse de plus de 125 euros pour passer à seulement 503,20 euros.

GEEKOM : Mini-PC mais performances maxi

Le Mini-PC GEEKOM Mini IT13 intrigue d’abord par sa taille minuscule : 117 mm x 112 mm x 49,2 mm. Pourtant, dans ce tout petit boitier se trouve un ordinateur puissant et bien conçu. Il tourne avec la puissante puce Intel Core i7-13620H de 13ème génération épaulée par 32 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 de 1 To. La connectique est également complète avec 3 ports USB 3,2 Gen 2, 1 port USB 2,0, 2 ports USB4, 1 lecteur de carte SD, 1 prise casque 3,5 mm, 1 port LAN 2,5 GbE et même 2 ports HDMI 2.0. D’un point de vue connectivité, on profite du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2. Enfin, ce modèle est fourni avec Windows 11 Pro.

Le Mini-PC GEEKOM Mini IT12 est très proche des caractéristiques du IT13. Le boitier est un peu plus petit : 117 x 112 x 45,6 mm. Le processeur est un peu plus ancien puisqu’il s’agit de l’Intel Core i7-12650H de 12ème génération. Pour le reste, rien ne chance, à part son prix un peu plus abordable.