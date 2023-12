Cette Souris Logitech MX Ergo avec trackball voit son prix chuter grâce à un code promo

Jusqu’au 22 décembre 2023, Boulanger propose une très belle offre valable sur cette souris Logitech MX Ergo. En effet, grâce à un code promo de 25 %, son tarif passe de 63,60 € à 48 €. Pour bénéficier de cette belle opération, voici toutes les modalités à suivre.

Cette souris de Logitech bénéficie d’un code promo de 25 %

Inutile d’attendre le début des soldes d’hiver 2024 pour changer votre équipement informatique. Chez Boulanger, cette souris est à un prix très accessible puisqu’elle passe sous la barre des 50 €. Pour faire chuter son tarif, il vous suffira tout simplement de copier/coller le code PERIPH25 lors de l’étape de la validation. Toutefois, avant de craquer, voici plus de détails sur le produit concerné.

Cette souris sans fil équipé d’un trackball propose de nombreuses fonctionnalités qui devraient vous intéresser. On retrouve notamment la technologie Logitech Flow qui vous permettra de contrôler plusieurs ordinateurs avec une distance de fonctionnement de 10 mètres. A savoir qu’elle est équipée de 8 boutons, d’une roulette de défilement ultra-rapide, d’un capteur optique pouvant atteindre 440 dpi et d’une batterie de 500 mAh pour une autonomie plus que correcte de 4 mois.

La souris Logitech MX Ergo est livrée avec son câble de recharge USB et son récepteur Unifying. N’oubliez pas que ce bon plan se termine dans 2 jours soit le 22 décembre et ce dans la limite des stocks disponibles, il est donc vivement conseillé d’effectuer votre commande avant qu’il ne soit trop tard.