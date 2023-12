Le clavier Logitech MX Keys Mini, un clavier sans fil minimaliste et performant en promo chez Amazon

Chez Amazon, ce clavier Logitech Keys Mini est affiché à seulement 88,99 € au lieu de plus de 100 € soit une très belle réduction à ne pas rater.

Si vous avez besoin d’un clavier qui sait se faire discret et vous suivre partout, voici tout de suite un bon plan qui va vous plaire. Chez Amazon, c’est le clavier Logitech Keys Mini qui bénéficie d’une chute de prix, son prix passe ainsi à 88,99 € au lieu de plus de 105 € habituellement.

Ce mini clavier Logitech noir est à un mini prix chez Amazon

Ce mini clavier très pratique par sa taille et par son poids propose de nombreux avantages en plus de son petit prix proposé actuellement chez Amazon. Pour ceux qui seraient intéressés par ce clavier Logitech Keys Mini, voici tout de suite plus de renseignements sur ce produit en promotion.

Le clavier Logitech Keys Mini est donc très facile à glisser et à transporter dans le sac puisqu’il mesure seulement 131,95 x 295,99 x 20,97 mm pour un poids de seulement 506,4 grammes. A noter qu’il s’agit d’un modèle TKL, il n’est donc pas équipé d’un pavé numérique.

L’atout de ce clavier est sans contexte la possibilité de se connecter à plusieurs appareils en simultané grâce à la technologie Easy-Switch de Logitech. Vous pourrez donc avec facilité connecter votre tablette, votre smartphone ou bien évidemment un ordinateur.

Du côté de l’autonomie, vous serez tranquille un long moment puisque le clavier peut fonctionner durant 10 jours avec l’option rétroéclairage activé et 5 mois sans l’option. Ces nombreux points forts font de lui le clavier parfait pour une utilisation en télétravail.

Toutefois, si vous êtes un gamer, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleurs clavier gaming, vous y trouverez certainement votre bonheur.