Les Radeon RX 7900 XT et XTX d’AMD vont faire du mal à NVIDIA

AMD a dévoilé il y a quelques semaines déjà ses nouvelles Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX, mais ce n’est qu’aujourd’hui que les tests indépendants consacrés à ces deux cartes graphiques, avec leurs caractéristiques et leurs performances, sont autorisés à être mis en ligne.

Les Radeon RX 7900 XT et XTX – ©Igor’s Lab

Inaugurant l’architecture RDNA 3 chez le constructeur, ces nouvelles Radeon viennent prendre la relève des RX 6900XT et RX 6950XT sur le marché haut de gamme, face aux récentes GeForce RTX 4090 et RTX 4080 concurrentes de NVIDIA. Leurs nombreuses améliorations technologiques (meilleure finesse de gravure, nouvelle architecture, quantité de mémoire embarquée plus importante) par rapport à la génération précédente se concrétisent par des performances en hausse, ainsi qu’à une meilleure efficacité énergétique. De quoi venir titiller la RTX 4080 sur son terrain.

La RX 7900 XTX est aussi rapide que la RTX 4080

Concrètement, les mesures réalisés avec notre partenaire Igor’s Lab (le test complet de ces Radeon RX 7900 XT/XTX est disponible sur Tom’s Hardware) placent en 4K la Radeon RX 7900 XT entre la GeForce RTX 3090 et sa version Ti, tandis que la version XTX fait à peu près jeu égal avec la RTX 4080, la dépassant même légèrement en UHD.

Moyenne de performances sur 9 jeux en QHD Moyenne de performances sur 9 jeux en UHD

Il existe toutefois de grandes disparités entre les jeux, les Radeon étant toujours plus en retrait dans les jeux usant et abusant du ray-tracing. La progression du constructeur dans ce domaine est tout de même à souligner, l’écart avec la concurrence se réduisant génération après génération. La Radeon RX 7900 XTX se montre ainsi un peu plus rapide que la GeForce RTX 3090 Ti en ray-tracing, et seulement une quinzaine de pourcents plus lente qu’une RTX 4080.

Avec des consommations en jeu de 310W pour la 7900 XT et de 350W environ pour sa grande sœur, ces deux cartes affichent une bonne efficacité énergétique, meilleure que sur la génération précédente, et sont dépassées dans le domaine uniquement par les… GeForce RTX 4080 et 4090 concurrentes. Ces deux Radeon sont en revanche assez peu silencieuses en charge, la version XTX souffrant même de variations aléatoires et régulières de la vitesse des ventilateurs, particulièrement désagréables pour nos oreilles. On espère que ce problème sera vite corrigé par AMD grâce à de nouveaux pilotes graphiques.

Des Radeon plus abordables que la RTX 4080

Affichée à un prix public conseillé de 1050 euros, la Radeon RX 7900 XT pourrait tout de même faire de l’ombre à la RTX 4080 tant ses performances (hors ray-tracing) sont proches et son tarif inférieur. Il serait d’ailleurs logique que NVIDIA ajuste encore à la baisse le prix de cette carte pour améliorer sa compétitivité.

A 1149 euros, la Radeon RX 7900 XTX s’adresse de son côté aux power users qui veulent à tout prix les performances les plus élevées possible. A moins que vous ne disposiez d’un budget illimité, auquel cas c’est la GeForce RTX 4090 – largement plus onéreuse – qui gagnera à ce petit jeu. On espère enfin que les 200 000 cartes fabriquées par AMD et ses partenaires pour le lancement seront suffisantes, et que ces Radeon ne souffriront pas de pénuries peu après leur lancement.