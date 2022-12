AMD Radeon RX 7000 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir à leur sujet

Les nouvelles cartes graphiques d’AMD ne sont plus qu’à quelques jours de leur sortie. Nous avons rassemblé ici toutes les informations sur l’AMD Radeon RX 7900 XTX et sur les autres cartes de la gamme, dont la Radeon RX 7500 XT, RX 7600 et RX 7600 XT, RX 7700 XT, RX 7800 et RX 7800 XT.

RX 7900 XTX © AMD

La nouvelle série AMD Radeon RX 7000 a été dévoilée pour la première fois lors de l’événement AMD du 4 novembre 2022, avec le 7900 en tête. Pour le moment, les seules cartes confirmées de la gamme 7000 sont l’AMD Radeon RX 7900 XTX 24 Go et l’AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go, qui sont les cartes haut de gamme de la série. Nous savons déjà qu’ils coûteront respectivement 999 $ et 899 $ et sortiront le 13 décembre 2022.

Quant aux autres cartes de la gamme, nous n’avons pas encore d’informations officielles, mais nous pouvons déjà rassembler des informations à leur sujet sur la base de la série 7900 que nous avons déjà vue.

AMD Radeon RX 7000 : quelle date de sortie ?

Pour le moment, nous savons que la série 7900 d’AMD sortira le 13 décembre 2022. Pour l’instant, AMD n’a confirmé aucune précommande sur ces cartes, cependant, il pourrait y avoir des précommandes chez d’autres détaillants, alors assurez-vous de jeter un œil de temps en temps chez la plupart des revendeurs.

AMD Radeon RX 7900 XTX © AMD

Quant aux autres cartes de la gamme Radeon RX 700, nous sommes sûrs qu’elles sortiront au début de l’année 2023. Les Radeon RX 7500 XT, RX 7600 et RX 7600 XT basées sur un chipset Navi 33 devraient faire partie de l’entrée de gamme. Les Radeon RX 7700 XT, RX 7800 et RX 7800 XT devraient se placer en milieu de gamme avec leur chipset Navi 32 et l’hypothétique RX 7950 XT, basée sur Navi 31 pourrait bien ne jamais voir le jour, la RX 7900 XTX reprenant une partie de ses caractéristiques supposées.

Combien coûteront les GPU AMD Radeon RX 7000 ?

Nous avons été surpris de voir que l’AMD Radeon RX 7900 XTX 24 Go coûtera 999 $, ce qui se traduit approximativement par 945 € une fois converti. L’AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go coûtera 899 $, soit environ 850 €. AMD n’a pas encore confirmé le coût des cartes dans d’autres régions, il ne s’agit donc que d’estimations.

Les prix sont donc bien moins élevés que les cartes graphiques de Nvidia. La firme de Santa Clara a de surcroît raboté le tarif de ses GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080 Founders Edition : celui de la première, fixé à 1 949 € à la sortie, est désormais de 1 859 €, celui de la seconde, défini à 1469 € initialement, est maintenant de 1399 €.

Quels sont les avantages de l’architecture AMD RDNA 3 ?

Nous espérons que les AMD Radeon RX 7000 seront à la hauteur du battage médiatique, qui aura créé des attentes extrêmement élevées pour le reste de la série. L’architecture de conception AMD RDNA 3 Chiplet et Dual Media Engine avec encodage et décodage AV1 seront présents dans les deux cartes de la série 7900 et nous supposons que cette nouvelle technologie innovante sera présente sur toute la gamme.

AMD RDNA 3 © AMD

La technologie RDNA 3 permet de nouveaux accélérateurs AI et des accélérateurs ray tracing de 2e génération, ce qui promet une augmentation des performances globales et des visuels beaucoup plus lumineux et réalistes. La technologie RDNA 2, qui était utilisée dans la précédente série 6000, a connu un tel succès qu’elle a également été utilisée dans la Xbox Series X|S, la PlayStation 5 et le SteamDeck.

L’encodage et le décodage AV1 fonctionnera avec des résolutions ultra-haute définition allant jusqu’à la 8K. Cela signifie que les cartes sont conçues et adaptées pour tous les streamers, car ils obtiendront des débits binaires inférieurs lors de la diffusion des vidéos de haute qualité par rapport aux autres cartes.

Quelles performances pour les AMD Radeon RX 7000 ?

Le passage de RDNA 2 à RDNA 3 devrait permettre une amélioration de plus de 50 % des performances par watt. AMD n’a pas dit grand-chose sur les spécifications de ses nouveaux GPU, même si la date de sortie approche. Plusieurs sources évoquent un cache Infinity massif, avec le vaisseau amiral Navi 31 arborant 96 Mo de cache Infinity. Une autre source a aussi révélé que le GPU pourrait arborer un bus mémoire de 384 bits, suivi de Navi 32 avec 256 bits et Navi 33 avec 128 bits, suggérant une bande passante mémoire colossale sur les GPU de nouvelle génération.

Les premiers rapports suggèrent que les joueurs pourront potentiellement voir une amélioration des performances de 250 % par rapport à RDNA 2, ce qui serait sans précédent. Jusqu’à présent, cependant, nous n’avons vu aucune référence divulguée pour confirmer ces premières théories.

Un premier benchmark de la Radeon RX 7900 XTX la place à la même puissance que la RTX 4080 de Nvidia. Le GPU a obtenu un score de 179 579 dans le benchmark Vulkan de Geekbench 5 et de 228 647 points dans le benchmark OpenCL. Cela place la RX 7900 XTX en ligne avec le score de 178 105 points de la RTX 4080 pour Vulkan, qui est à peine 0,8 % plus lente que le 7900 XTX. La 7900 XTX se place juste derrière la RTX 4080 dans le benchmark OpenCL, où le score de la RTX 4080 de 264 482 points est 15,7 % plus élevé que celui de la RX 7900 XTX. Ce qui n’est pas énorme, donc.

AMD RX 7900 XTX © AMD

En octobre 2022, une rumeur a émergé selon laquelle les cartes RDNA 3 pourraient offrir la prise en charge du DisplayPort 2.1. À l’heure actuelle, les fonctionnalités de la spécification DisplayPort 2.1 ne sont pas connues, mais nous pouvons supposer qu’il sera nettement meilleur que le DisplayPort 1.4a proposé sur les cartes de la série 40 de Nvidia. En effet, les spécifications du DisplayPort 2.0 incluent la prise en charge de deux écrans 8K fonctionnant à 120 Hz ou d’un écran 16K fonctionnant à 60 Hz, ce qui est énorme. À l’heure actuelle, seuls les GPU Arc d’Intel offrent le DisplayPort 2.0.

AMD a en outre confirmé avoir commencé à travailler sur les cartes graphiques RDNA 4, qui pourraient arriver sur les marchés fin 2023 ou début 2024 (la feuille de route est vague sur la fenêtre de sortie exacte). Bien que la société n’ait pas partagé de détails spécifiques sur le processus de fabrication, elle évoque un nœud avancé dans sa feuille de route. Nous pouvons nous attendre à ce que les cartes graphiques RDNA 4 s’alignent sur Zen 5 : elles seront donc probablement gravées en 4 nm ou 3 nm, mais AMD n’a confirmé aucun de ces détails.