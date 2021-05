Les Simpson : Adidas rend hommage à la série avec deux nouveaux modèles exclusifs

Entre la mode et le cinéma, c’est une grande histoire d’amour. Après la collaboration remarquée de Reebok avec Jurassic Park, c’est au tour d’Adidas de lancer sa nouvelle gamme, inspirée par Les Simpson. En effet, le géant de la basket vient de dévoiler une collaboration exclusive, à travers deux modèles. Le premier s’inspire de Flaming Moe’s tandis que le second fait référence à la célèbre Duff Beer. Jouissant déjà d’un grand nombre de produits dérivés, la série permet donc désormais à ses fans d’afficher leur passion jusqu’aux pieds !

Adidas x Les Simspon : une collaboration exclusive ! – Crédit : Adidas

Inutile donc de se rendre en Floride à Universal Studios pour trouver des objets rares liés à la série, Adidas fait une entrée remarquée sur le marché. Et cette collaboration risque d’attirer bien des convoitises dans les prochaines semaines. Après son partenariat avec Star Wars, Adidas réitère l’expérience, avec un succès déjà retentissant !

Deux modèles exclusifs

Ce sont donc deux modèles de sneakers que propose la marque. Les Flaming Moe’s reprennent le design des ZX 1000 et font la part belle aux couleurs chaudes, avec un rouge bien voyant. On peut également remarquer de jolis détails, comme des flammes incrustées sur les côtés de chaque chaussure. Le modèle Duff Beer est conçu pour imiter au mieux une canette de la célèbre boisson. Le design joue sur trois couleurs prépondérantes : l’or, l’argent et le noir. Si le premier modèle est d’ores et déjà en vente, le second sortira officiellement le 19 mai prochain.

Ces chaussures risquent de s’arracher rapidement et on imagine déjà que les reventes en ligne verront leur prix exploser. Il ne faut donc pas tarder si vous souhaitez acquérir la précieuse paire de souliers. Côté prix, la paire Flaming Moe’s est affichée à 150 euros. Sa petite sœur devrait donc être proposée à un tarif similaire, prix tout à fait habituel pour un modèle estampillée Adidas.

Malgré le poids des années, l’intérêt mondial pour Les Simpson ne semble pas faiblir. Outre-Atlantique, les statistiques parlent d’elles-mêmes. En effet, la franchise à fait un bon de 143,9% dans l’opinion générale. Et la sortie de ces baskets a fini de donner un bon coup d’accélérateur ! Un conseil : restez à l’affût et ne tardez pas si vous voulez vous emparer de ces chaussures hommage à la série. Car il n’y en aura visiblement pas pour tout le monde !

Source : Screenrant