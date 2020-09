Star Wars : Adidas sort des baskets poilues inspirées de Chewbacca

Le public a peut-être fait ses adieux à Chewbacca avec L’Ascension de Skywalker, mais le légendaire Wookie aura toujours une place spéciale dans le cœur des fans de Star Wars. C’est pourquoi Adidas a décidé de célébrer le quarantième anniversaire de L’Empire contre-attaque en sortant une paire de baskets inspirée de Chewbacca.

La paire de Rivalry Hi Chewbacca et sa boîte – Crédit : Adidas.com

Et la marque n’a pas fait les choses à moitié. Pour des raisons évidentes de taille, Adidas a choisi comme base les Rivalry Hi, le modèle le plus haut de toute sa gamme. Le design des baskets reprend non seulement la couleur de Chewie, mais aussi ses longs poils, répandus sur tout le devant et les deux côtés de la chaussure. Les designers ont également ajouté la célèbre ceinture de cartouches du guerrier, qui recouvre également la basket façon « bandoulière ». Enfin, on retrouve le visage de Chewbacca sur la languette et la semelle intérieure, ainsi qu’une étiquette faisant référence au quarantième anniversaire de l’Épisode V.

Adidas Rivalry Hi Chewbacca – Crédit : Adidas.com

Avec leur allure poilue, les Rivalry Hi Chewbacca ne sont peut-être pas évidentes à porter en public. Mais elles raviront certainement tous les fans de Star Wars collectionneurs d’objets de merchandising insolites. Pour s’offrir cette nouvelle paire, composée de cuir, suède et bien sûr de fausse fourrure, il faudra dépenser 155 dollars. Elle sera disponible sur le site d’Adidas à partir de fin octobre.

D’autres paires Adidas inspirées de Star Wars

L’année dernière, la marque avait déjà sorti toute une collection de baskets Star Wars. Il y a quelques semaines, elle a également dévoilé une nouvelle paire au look un peu plus sobre inspiré du personnage de Boba Fett. À partir d’aujourdhui, les fans de la saga peuvent également commander une paire d’Originals Superstar Darth Vader, aux couleurs du seigneur Sith. Dans un autre style, Adidas a également annoncé ce mois-ci la sortie prochaine d’une paire de baskets au design inspiré des jeux de construction LEGO.

Star Wars : l’indispensable panoplie

Source : SCREEN RANT