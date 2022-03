Les Simpson, Friends, Big Bang Theory… les plans des logements de vos séries fétiches

Les plans de la maison des Simpson et de l’appartement de Monica et Rachel dans Friends – Crédit : Iñaki Aliste Lizarralde

Qui n’a jamais voulu traînasser dans l’appartement de Rachel et Monica ? Manger des donuts affalé dans le canapé de la maison des Simpson ? Ou regarder un bon film dans la demeure de Sheldon en écoutant les diatribes de ce dernier ? Friends, The Big Band Theory, Les Simpson, Sex and the City, How I Met Your Mother, New Girl… Toutes ces séries emblématiques du petit écran accordent une place centrale aux domiciles des protagonistes, une grande partie des intrigues développées s’y déroulant.

Soucieux de les mettre en exergue, l’architecte d’intérieur Iñaki Aliste Lizarralde dessine depuis une dizaine d’année des plans de ces lieux iconiques. Et l’artiste ne se contente pas de plancher sur des séries, des films étant également mis à l’honneur dans ses dessins qui permettent d’admirer les décors sous un angle inédit.

À lire > Si les animaux étaient des personnages de manga, ils ressembleraient à ça

Les plans des appartements phares de vos séries préférées

Interrogé par le New York Times, il se confie sur son travail remarquable : « Plus qu’une inspiration, c’est un travail d’observation. J’essaie d’être fidèle à ce que je vois », souligne-t-il. Et d’expliquer pourquoi les gens s’attachent autant aux intérieurs des personnages : « Dans les séries télévisées, en particulier dans les sitcoms de longue durée, le cadre principal devient familier et identifiable. Les intérieurs reconnaissables s’apparentent alors presque à un autre personnage ».

Détail intéressant, il précise que les décors des sitcoms sont souvent truffés d’inexactitudes. Comme le couloir menant aux chambres dans The Big Bang Theory, légèrement différent dans les différentes scènes où il apparaît. Iñaki Aliste Lizarralde souligne toutefois qu’il veut surtout rendre justice à la scénographie : « Je ne veux pas dessiner le décor où Jennifer Aniston et Courteney Cox incarnent deux personnages de Friends. Je veux dessiner l’appartement où vivaient Rachel Green et Monica Geller ».

Après les personnages de dessins animés dans la vraie vie grâce à l’IA, voici donc les appartements de nos séries façon plan d’architecte :

Friends

Crédit : @ializar / Instagram

Crédit : @ializar / Instagram

Crédit : @ializar / Instagram

Les Simpson

Crédit : @ializar / Instagram

Crédit : @ializar / Instagram

The Big Bang Theory

Crédit : @ializar / Instagram

How I Met Your Mother

Crédit : @ializar / Instagram

Sex and the City

Crédit : @ializar / Instagram

New Girl

Crédit : @ializar / Instagram

Dexter

Crédit : @ializar / Instagram

Mr. Robot

Crédit : @ializar / Instagram

Batman (1989)

Crédit : @ializar / Instagram

Sherlock

Crédit : @ializar / Instagram

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Crédit : @ializar / Instagram

Mad Men

Crédit : @ializar / Instagram

Frasier

Crédit : @ializar / Instagram

American Psycho

Crédit : @ializar / Instagram

Source : Instagram