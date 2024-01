Les smartphones n’existeront plus dans 10 ans, voici ce qui les remplacera

TL;DR Selon deux experts, les smartphones ont atteint leurs limites et vont disparaître dans 10 ans

Ils seront remplacés par de petits appareils contrôlés par la voix et équipés d’une intelligence artificielle

Il n’y aura plus d’écran, le divertissement se fera via des appareils complémentaires comme l’Apple Vision Pro

Le marché des smartphones a beaucoup changé en quelques années, notamment depuis la pandémie. Si Samsung a lancé un Galaxy S24 très prometteur et qu’Apple impose son iPhone 15, les constructeurs semblent avoir atteint un plafond de verre. Interrogés par 20 Minutes, les experts Damien Douani et Florent Roulier prédisent la fin des smartphones d’ici 10 ans.

De petits compagnons dotés d’une intelligence artificielle

Pour Damien Douani, expert en innovations, cultures et usages du numérique, et Florent Roulier, responsable en innovation chez Niji, la fin du smartphone aura lieu d’ici une décennie. L’AI Pin de Humane et le Rabbit R1 de Rabbit Inc. lancent cet énorme changement à venir d’après les experts. Il s’agit de petits appareils doté d’une l’intelligence artificielle qui remplissent les fonctionnalités de nos traditionnels smartphones mais sans écran pour faciliter la vie des utilisateurs.

En plus de ces nouveaux produits, les experts dévoilent plusieurs arguments qui annoncent la fin des smartphones tels que nous les connaissons d’ici 10 ans :

La production des smartphones en baisse de 19,5% en 2023 d’après TrendForce

en 2023 d’après TrendForce Des smartphones qui ont atteint un plafond de verre en termes de technologies

en termes de technologies L’explosion du reconditionné face au marché des smartphones neufs

face au marché des smartphones neufs L’intelligence artificielle qui fait ses premiers pas auprès du grand public

Pour Damien Douani, l’intelligence artificielle a une grande place dans ces changements. Le fait que les écrans se rapprochent de nos yeux joue également un rôle, notamment avec l’Apple Vision Pro. Florent Roulier souligne que l’IA Pin et le Rabbit R1 fonctionnent indépendamment, contrairement aux montres connectées, et permettent de réduire le temps devant les écrans qui disparaîtront progressivement de nos smartphones. Le contrôle par la voix sera alors plébiscité par les utilisateurs. Quid des personnes muettes ? Les experts n’en disent rien.

L’intelligence artificielle sera une réalité dans nos quotidiens

Damien Douani pense que l’intelligence artificielle contrôlée par la voix à la place de nos smartphones renvoie à ce qu’il nomme le “théorème de J.A.R.V.I.S”. C’est-à-dire l’intelligence artificielle qu’utilise Tony Stark dans Iron Man. Selon l’expert, cette réalité sera acceptée par tout le monde dans 10 ans.

Rabbit R1 représente une première étape puisque cet assistant boosté à l’intelligence artificielle répond précisément aux demandes des utilisateurs. Son prix se veut accessible à seulement 199 dollars. L’AI Pin est plus cher, 699 dollars, mais se veut plus haut de gamme. Cet appareil projette même l’information demandée dans le creux de la main de l’utilisateur.

Damien Douani admet que ces deux appareils ne se destinent pas au divertissement et donc aux réseaux sociaux ou aux services de streaming. Selon l’expert, les concepteurs de ces produits souhaitent “revenir à une certaine forme d’épure”. Comme précisé plus haut, des solutions complémentaires comme l’Apple Vision Pro permettront de se divertir.

Rendez-vous dans 10 ans pour découvrir si les experts avaient visé juste.

Source : 20 Minutes