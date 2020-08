LG a présenté une nouvelle TV OLED 4K incurvée et flexible

Crédit : LG Display

LG Display a présenté sa nouvelle génération de technologies OLED à l’occasion de l’édition 2020 digitale du Society for Information Display (SID). Le géant sud-coréen nous a fait découvrir ses cinq dernières innovations : une TV OLED 4K incurvée et flexible de 65 pouces, une tablette OLED pliante, un écran OLED tactile et transparent, un écran OLED enroulable et un écran OLED automatiquement enroulable.

La TV OLED peut être plate ou incurvée à 1000R

LG est bien connu pour ses innovations, notamment au niveau des TV. En 2018, il a commercialisé la première TV OLED 8K au monde. Tout le monde se souvient de sa conférence au CES 2019 où un écran de télévision enroulable avait été dévoilé. Cette TV OLED 4K de 65 pouces qui s’enroule toute seule après utilisation devrait être disponible cette année au prix de 60 000 $.

La nouvelle TV qui vient d’être présentée par LG n’est pas enroulable, mais flexible. La courbure de l’écran OLED 4K de 65 pouces est ajustable par l’utilisateur. La TV peut donc être parfaitement plate ou incurvée à 1000R au maximum. Cela lui permet de s’adapter à différents types d’utilisations. Ensuite, LG a dévoilé une tablette OLED pliante qui peut être utilisée en tant qu’ordinateur portable avec un clavier tactile. La particularité de cette tablette moins originale est sa barre de notifications qui est située sur la bordure inférieure.

Un écran transparent conçu pour le dressing d’une maison

De plus, l’une des innovations les plus intéressantes de la vidéo est cet écran tactile transparent. Il est utilisé dans la démonstration en tant qu’écran pour le dressing d’une maison. Il montre la météo du jour, propose la tenue vestimentaire la plus adaptée, les dernières actualités, etc.

LG a aussi présenté un écran OLED enroulable incurvé à 50R qui a la particularité de se dérouler depuis le plafond, ce qui permet de gagner de la place au sol. Enfin, la dernière annonce est un écran automatiquement enroulable qui peut se fixer au siège avant d’une voiture pour que les passagers assis à l’arrière puissent en profiter.

Source : Gizmodo