Google présente sa nouvelle Pixel Watch 3 : enfin deux tailles d’écran pour tous les poignets

Pixel Watch 3 / Crédit Google

La PIxel Watch 2 a enfin un successeur ou plutôt deux ! Google a entendu les remarques des utilisateurs amateurs de grand format et propose désormais du 41 mm qui correspond à un écran au diamètre d’environ 1,3 pouces, mais aussi du 45 mm pour un diamètre supérieur à 1,6 pouces. Google ne communiquant bizarrement pas sur la taille des écrans de ses montres, difficile d’être plus précis.

Les Pixel Watch 3 proposent de nouvelles fonctions, mais fonctionnent toujours avec Fitbit Premium, une application payante, offerte pendant 6 mois. Elle permet de profiter de données supplémentaires et d’un niveau d’analyse plus poussé. Au-delà des 6 mois, on paye ou on est frustré… Toujours un peu agaçant quand on a acheté une montre 400 euros ou plus, même si cette année Google semble avoir été un peu plus généreux pour les usages sans Fitbit Premium. On vérifiera cela à l’occasion d’un test.

A lire aussi :

Google officialise ses Pixel 9

Google présente son Pixel 9 Pro Fold

A quel prix et à quelle date sera vendue la Pixel Watch 3 ?

Les nouvelles Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL seront commercialisées la deuxième semaine de septembre (aux alentours du 10). Chacun des deux formats sera proposé en version Wi-Fi et en version Wi-Fi + 4G. Voici les tarifs de ces quatre modèles :

Pixel Watch 3 41 mm (Bluetooth/Wi-Fi) : 399 euros

: 399 euros Pixel Watch 3 41 mm (4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi) : 499 euros

: 499 euros Pixel Watch 3 45 mm (Bluetooth/Wi-Fi) : 449 euros

: 449 euros Pixel Watch 3 45 mm (4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi) : 549 euros

Pixel Watch 3 / Crédit : Google

Le modèle de base en 41 mm qui existait l’année dernière sur la Pixel Watch 2 profite d’un prix inchangé. Du côté des coloris, la pixel Watch 3 existe en boîtier alu Noir Mat, Argent Poli ou Champagne Doré et le modèle XL en boîtier alu Noir Mat, Argent Poli et Sauge Mat. Selon le boîtier choisi, les bracelets fluoroélastomères fournis en deux tailles (S et L) pour convenir à tous les poignets sont de couleur Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Sauge ou Quartz Rose. Découvrez ici les offres de précommande en lien avec la Pixel Watch 3. D’ailleurs, vous pouvez profitez de remise importante pour l’achat d’un Pixel 9 Pro ou 9 Pro Fold.

Quelle sont les caractéristiques techniques des Pixel Watch 3

Déclinée en deux formats de 41 et 45 mm cette année, la Pixel Watch 3 41 mm et son acolyte la Pixel Watch 3 45 mm offrent le même service et les mêmes composants, à quelques exceptions près. En plus de la surface d’affichage qui différent, les dimensions et la capacité de la batterie varient également selon qu’on a choisi la Watch 3 41 mm ou la Watch 3 45 mm.

Format : 41 mm / 45 mm

: 41 mm / 45 mm Épaisseur : 12,3 mm

: 12,3 mm Poids : 31 g / 37g (hors bracelet

: 31 g / 37g (hors bracelet Écran : Actua : AMOLED LTPO 320 ppp, jusqu’à 2000 nits

: Actua : AMOLED LTPO 320 ppp, jusqu’à 2000 nits Définition : 450 x 450 points

: 450 x 450 points Résolution : 320 ppp

: 320 ppp Système : Wear OS 5

: Wear OS 5 Processeur : Qualcomm SW5100

: Qualcomm SW5100 Coprocesseur : Cortex M33

: Cortex M33 Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC (option 4G)

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC (option 4G) Capteurs : Altimètre, boussole, mesure du SpO2, ECG, cardiofréquencemètre optique, accéléromètre 3-axes, gyroscope, capteur électrique de conductance cutanée (AEDc), GPS, capteur de température cutanée, baromètre, magnétomètre, capteur de luminosité ambiante

: Altimètre, boussole, mesure du SpO2, ECG, cardiofréquencemètre optique, accéléromètre 3-axes, gyroscope, capteur électrique de conductance cutanée (AEDc), GPS, capteur de température cutanée, baromètre, magnétomètre, capteur de luminosité ambiante RAM/Stockage : 2 Go / 32 Go

: 2 Go / 32 Go Compatibilité : Android 10 ou plus récent

: Android 10 ou plus récent Audio : Microphone et haut-parleur

: Microphone et haut-parleur Batterie : 307 mAh/420 mAh

: 307 mAh/420 mAh Charge rapide : Oui

: Oui Couronne : oui, haptique

: oui, haptique Résistance : IP68, 5ATM, Verre 3D Corning Gorilla Glass 5 et aluminium

: IP68, 5ATM, Verre 3D Corning Gorilla Glass 5 et aluminium Accessoires fournis : Bracelet sport (S et L), chargeur magnétique avec câble USB-C

Les Pixel Watch 3 fonctionnent avec la toute nouvelle version de Wear OS. Ce système Wear OS 5 a été inauguré sur les dernières Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra de Samsung.

Pixel Watch 3 45mm Vert Sauge / Crédit : Google

Design proche, mais écrans plus grands

Avec leur design circulaire et le bouton unique qui fait toujours office de couronne rotative, les Pixel Watch 3 ressemblent aux Pixel Watch 2, à une différence près : leurs écrans sont plus grands et pas seulement sur le modèle XL ! Grâce à des bordures d’écran affinées, même l’écran de la Watch 3 de base est un peu plus grand que l’année dernière. C’est plus confortable pour consulter ses messages et données sportives, d’autant plus que ces écrans gagnent énormément en luminosité, jusqu’à 2000 nits, soit deux fois plus que l’an passé.

Une charge plus rapide.

L’autonomie est annoncée sur les deux montres à 24h, comme sur la Pixel Watch 2 ce qui n’est guère étonnant sur la Pixel Watch 3 et sa batterie quasi inchangé de 307 mAh. Sur le modèle 45 mm qui embarque une batterie de 420 mAh on attendait mieux. Google annonce tout de même une autonomie jusqu’à 36 heures en mode économiseur de batterie, sachant que dans ce mode, il reste possible de profiter des fonctions de bien-être de forme physique et de sécurité. Vous pourrez terminer votre séance de running sans perdre vos données.

Le temps de charge s’est de son côté amélioré. Pour la Pixel Watch 3 41 mm vous atteignez 50% en 24 minutes et une charge complète en une heure (c’est 20 % plus rapide que sur la Watch 2). Pour la Pixel Watch 3 45 mm, comptez une charge de 50% en 28 minutes et le plein complet en 1 heure 20.

Pixel Watch 3 41 mm Porcelaine / Crédit : Google

Des fonctions enrichies à l’IA

Le suivi d’activité évolue avec un score d’aptitude et de charge cardiaque qui tient compte du sommeil et des fréquences cardiaques enregistrées (au repos et en activité), pour notamment améliorer vos routines d’entraînement à la course à pied et vérifier l’état de récupération de votre corps. Fitbit Premium se charge d’aller plus loin avec des recommandations personnalisées. Chaque matin, vous recevez un résumé des informations importantes à connaître pour planifier vos séances de sport.

Toute l’IA de Google est également présente pour vous faciliter la vie avec de nouvelles actions désormais accessibles directement depuis la montre, du filtrage d’appel à la gestion des caméras et sonnettes Nest. Et vous retrouvez également toute la puissance de Wear OS (dans sa nouvelle version) pour gérer vos appels, vos messages ou encore votre agenda en vous passant du smartphone.