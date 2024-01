LG dévoile le Signature OLED T, une TV transparente révolutionnaire

LG fait partie des constructeurs TV les plus en vue du marché. Pour faire face à ses concurrents Samsung ou encore Sony, la marque sud-coréenne tente de commercialiser des écrans OLED toujours plus impressionnants.

Dès cette année, LG va aussi innover avec ses téléviseurs QNED et QNED Mini LED avec Chromecast intégré. Le constructeur avait également un autre tour dans son sac, qu’il vient de dévoiler lors du CES 2024. Il s’agit du Signature OLED T, une TV transparente qui devrait faire de l’effet à de nombreux consommateurs.

LG présente le Signature OLED T, un écran totalement transparent

Le CES 2024 bat son plein à Las Vegas. Pendant l’événement, les plus grands acteurs de la tech présentent leurs innovations au monde. LG a profité du salon pour dévoiler le Signature OLED T, un téléviseur transparent et sans fil révolutionnaire.

Il dispose d’un filtre de contraste, comme l’entreprise le nomme. Lorsque celui est abaissé, l’effet transparent saute aux yeux. « L’OLED transparent de LG donne aux clients une plus grande liberté pour aménager leur espace de vie, redéfinissant complètement ce qui est possible et ouvrant la voie à un avenir passionnant pour l’industrie de la télévision », s’enthousiasme Park Hyoung-sei, président de LG.

© LG

Grâce à la Zero Connect Box, le consommateur pourra connecter son décodeur TV ou même sa console de jeu à l’écran. La dalle de 77 pouces peut aussi servir à décorer votre intérieur en affichant une animation, comme celle de l’aquarium présentée par LG.

Grâce à la fonctionnalité T-Bar, il est également possible d’afficher des informations comme l’heure et la météo seulement sur une partie de l’écran, alors que le reste de la dalle reste transparent. Le LG Signature OLED T devrait sortir dès cette année. Le géant sud-coréen n’a pas encore communiqué de prix de vente, mais on imagine qu’il tournera autour des 100 000 dollars, comme le LG Signature OLED R, son écran enroulable.

Source : DigitalTrends