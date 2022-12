LG tease un nouveau module de caméra à zoom optique, bientôt la fin des blocs photo protubérants ?

LG travaille sur un nouveau module de caméra plus petit à zoom optique 4-9x. Ce module permettrait enfin de ne plus avoir des blocs photo protubérants à l’arrière des smartphones. Il sera dévoilé au CES 2023 qui se déroulera en janvier.

Aujourd’hui, les smartphones sont équipés de modules photo de plus en plus performants comme le Galaxy S23 Ultra qui aura un capteur de 200 Mpx. En contrepartie de ces performances, les blocs photo à l’arrière des smartphones sont aussi de plus en plus protubérants. C’est aussi le cas de l’iPhone 14 que nous avons testé face au Google Pixel 7 Pro. LG Innotek, une filiale de LG, veut donc mettre fin au règne des énormes blocs photo. Pour y parvenir, la société a présenté un nouveau module de caméra plus petit avec un zoom optique.

Le nouveau module de caméra à zoom téléobjectif optique © LG Innotek

LG ne fait plus de smartphones, mais il joue toujours un rôle aussi important dans la fabrication des composants. Ce nouveau module de caméra à zoom optique est très prometteur. Capable d’osciller entre un zoom optique 4x ou 9x, le nouveau module permettra aux smartphones de conserver une qualité d’image excellente en zoomant tout en réduisant la taille du bloc photo.

LG présentera son module de caméra à zoom téléobjectif optique au CES 2023

LG Innotek présentera son innovation en janvier à l’occasion du CES 2023. Il se déroulera du 5 au 8 janvier 2023. Le « module de caméra à zoom téléobjectif optique » est composé d’un capteur qui peut prendre des photos et des vidéos avec un zoom ajustable. Non seulement ce module réduira la taille des blocs photo, mais il permettra aussi de réduire le nombre de capteurs nécessaire à l’arrière des smartphones.

Les zooms optiques ne sont évidemment pas nouveaux sur les smartphones. Le nouveau Google Pixel 7 est lui-même équipé d’un capteur de 48 Mpx avec un zoom optique 5x. Néanmoins, les zooms optiques capables d’agrandir l’image entre 4x et 9x sont habituellement réservés aux appareils photo traditionnels. Les smartphones utilisent généralement un zoom optique et un zoom numérique pour agrandir l’image. Le Pixel 7 Pro peut agrandir l’image jusqu’à 30 fois avec son zoom numérique. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester l’excellente caméra du Google Pixel 7 Pro.

LG Innotek a aussi expliqué dans un communiqué que ce nouveau module laissera « plus d’espace à l’intérieur du téléphone » et conservera la « haute qualité d’image » du module photo sans avoir besoin d’un zoom numérique. D’ailleurs, LG s’est associé à Qualcomm pour assurer la prise en charge du module avec le Snapdragon 8 Gen 2.

Source : 9to5Google