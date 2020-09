LG Wing : un guide dévoile comment utiliser le second écran

Au lieu d’avoir un écran pliant, le LG Wing pivote. Une fois révélé, l’écran secondaire est deux fois plus petit que l’écran principal.

Crédit : LG Wing – nextpit

Le principal cas d’utilisation de ce deuxième écran sera, bien entendu, le multitâche avec deux applications fonctionnant en même temps. C’est ce qu’avait dévoilé une vidéo qui avait fuité, montrant un conducteur utiliser le LG Wing pour suivre sa route et sa musique en même temps.

Alors qu’Android prend déjà en charge les applications en écran partagé, le LG Wing permettrait à au moins une des applications de ne pas fonctionner sur une zone réduite, mais bien sur tout l’écran. Cela permettrait de lire des vidéos tout en chattant ou naviguer tout en écoutant de la musique. Il est également possible d’utiliser une même application sur les deux écrans, comme mettre le clavier sur l’écran secondaire et la conversation sur l’écran principal.

Il existe également une variété de gestes permettant de transférer les applications d’un écran à l’autre. Les applications peuvent également s’adapter suivant la manière dont l’appareil est tourné. En mode T retourné, par exemple, l’écran inférieur peut offrir un grand clavier pour taper dans une zone de messagerie plus petite sur le dessus.

La présentation est prévue aujourd’hui

Selon un communiqué de presse, le téléphone sera dévoilé le 14 septembre à 16 heures. Pour l’instant, on ne connait ni son prix ni sa disponibilité. On peut imaginer cependant que le téléphone ne sera pas abordable et qu’il coûtera plus cher que le LG V60 ThinkQ, le smartphone à double écran amovible. Il sera intéressant d’observer la réaction du marché face à un smartphone aussi atypique, et comment il sera utilisé.

Source : nextpit