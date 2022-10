L’IA retire les polygones de Virtua Fighter, vous allez être surpris !

Les amateurs de bornes d’arcades des 90’s connaissent forcément Virtua Fighter, jeu de combat dont les personnages sont tapissés de polygones. Une IA a réussi à les gommer pour nous offrir un rendu bien plus réaliste.

Le jour et la nuit © Twitter @ColinWilliamson

Dans les années 1990, les salles d’arcade attiraient encore de nombreux joueurs. Ces derniers pouvaient notamment se frotter à Virtua Fighter, premier jeu de combat composé de polygones dont les graphismes ont aujourd’hui le droit à une refonte d’ampleur. L’artiste Colin Williamson s’est amusé à lisser les personnages pour gommer leur aspect polygonal. Pour ce faire, il a utilisé Stable Diffusion, modèle d’apprentissage automatique générateur d’images réalistes.

« Décrivez simplement le personnage, et img2img fait de son mieux », explique l’artiste à Ars Technica. Concrètement, le programme se base sur une image d’entrée avant de la combiner avec une description écrite et de synthétiser une image de sortie. Évidemment, Williamson a dû faire beaucoup d’essais pour obtenir des résultats dignes de ce nom.

L’intelligence artificielle transforme les personnages de Virtua Fighter

Il confie que la tâche la plus difficile était de « trouver comment décrire les vêtements des personnages. » « Une fois que j’avais trouvé une bonne invite, j’en faisais un lot d’une cinquantaine et je sélectionnais les plus drôles », ajoute l’artiste.

Les amateurs du jeu de Sega vont forcément être amusés de revoir les combattants remis au goût du jour sans leurs polygones caractéristiques. Akira, Kage, Lau, Pai, Wolf, Jacky… Vous pouvez retrouver les personnages cultes de Virtua Fighter rafraîchis par l’IA dans le fil Twitter ci-dessous :

Stupid AI art trick: I feed the cast of VIRTUA FIGHTER (1993) to Stable Diffusion. 🧵 pic.twitter.com/AJmKcIen8X — Colin Williamson & 1986 OMEGA TRIBE (@ColinWilliamson) October 3, 2022

Voilà une nouvelle illustration de la magie de l’intelligence artificielle dont les réalisations sont parfois déconcertantes. Vous vous souvenez ainsi forcément de Deep Nostalgia qui donne vie aux anciennes photos. Ou de cet outil restaurant les vieux clichés grâce à l’IA. Plus déroutant encore, l’intelligence artificielle DALL-E a été utilisée dernièrement pour nous montrer à quoi ressemblerait une série de selfies pris… avant la fin du monde.