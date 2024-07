Xbox Game Pass : l’un des jeux les plus acclamés de 2022 arrive en juillet, vous allez être servis !

Neon White, l’un des jeux les plus acclamés de 2022, débarque sur le Xbox Game Pass ce mois-ci. Si vous n’avez pas encore mis la main sur cette pépite, c’est le moment idéal pour vous plonger dans cet univers qui mélange habilement action et stratégie.

Neon White débarquerait sur le Xbox Game Pass en juillet 2024

Développé par Angel Matrix et édité par Annapurna Interactive, Neon White été lancé en juin 2022. Disponible initialement sur Nintendo Switch et PC, il a rapidement été porté sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Depuis son lancement, le jeu a récolté des critiques élogieuses :

, Neon White affiche une note exceptionnelle de 10/10, basée sur plus de 12 000 avis. Metacritic lui attribue un score de 90 pour la version Switch et de 88 pour la version PC, témoignant de sa qualité unanimement reconnue.

lui attribue un score de 90 pour la version Switch et de 88 pour la version PC, témoignant de sa qualité unanimement reconnue. IGN l’a noté 9/10, saluant son gameplay innovant et sa grande rejouabilité.

Ce qui distingue Neon White des autres jeux, c’est son gameplay unique. Les joueurs incarnent White, un assassin venu des enfers pour éliminer des démons et ainsi mériter une place au paradis. Chaque mission est une course contre la montre, où il faut utiliser des cartes représentant des armes et des compétences spéciales pour naviguer à travers des niveaux complexes et abattre des ennemis.

Voici une petite vidéo de gameplay pour vous mettre l’eau à la bouche.

Si vous avez aimé des jeux comme Hades ou Celeste, Neon White est définitivement un titre à ne pas manquer. On pourrait aussi aisément le comparer à Dead Cells, Katana ZERO et d’autres, bien qu’il soit assez unique en son genre. mais quoi qu’il en soit, vous pourrez vous faire votre propre avis dès son arrivée sur le service de Microsoft.

