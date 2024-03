L’IA surpassera les humains dans tous les domaines d’ici 5 ans, selon le PDG de Nvidia

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang © Maurizo Pesce / Creative Commons

Si la valeur de Nvidia atteint des sommets en bourse, ce ne sont pas grâce à ses cartes graphiques pour gamers comme la future Nvidia RTX 5090, mais grâce à ses GPU pour l’IA. Désormais l’une des plus grosses entreprises du secteur, son PDG, Jensen Huang, a quasiment l’aura d’un gourou. Sa nouvelle prédiction ? Que l’IA sera à même d’égaler les humains dans toutes les disciplines intellectuelles d’ici 5 ans.

L’IA pourra bientôt passer tous les examens universitaires facilement

Pour l’instant, les performances de l’IA sont plutôt inégales. Si ChatGPT surpasse les étudiants dans certains tests d’admission, dans d’autres domaines, l’IA est à la traîne. Par exemple en matière de médecine pédiatrique, ses diagnostics sont encore souvent erronés. C’est pourquoi il ne faut jamais recourir à l’IA pour un traitement, mais toujours consulter un médecin… pour l’instant du moins.

Selon le PDG de Nvidia, ces lacunes seront bientôt de mauvais souvenirs. Celui-ci participait cette semaine à une conférence organisée par l’Université de Stanford, dont la problématique était la suivante : combien de temps faudra-t-il à l’humanité pour construire des ordinateurs capables de penser comme les humains ?

Il s’agirait là de l’intelligence artificielle générale. Celle-ci serait capable de raisonner comme un humain et d’accomplir les mêmes taches que nous. Mieux, l’intelligence artificielle générale serait capable d’exceller dans tous les domaines, sans les faiblesses inhérentes au cerveau humain.

Pour le PDG de Nvidia, cela dépend de la manière dont cet objectif est défini. S’il s’agit de passer des examens intellectuels destinés aux humains, alors l’intelligence artificielle générale arrivera bientôt : “Si je donnais à une IA une liste de tous les tests possibles et imaginables, la soumettais à l’industrie de l’informatique, je pense que dans cinq ans nous obtiendrions de bons résultats pour chacun d’entre eux“.

Selon d’autres critères de définition, c’est plus compliqué. En effet, les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur la manière dont l’intelligence humaine fonctionne, avec toute sa palette d’émotions et de logiques. C’est pourquoi pour Jensen Huang, “en tant qu’ingénieur“, l’intelligence artificielle générale est difficile à atteindre, “car les ingénieurs on besoin d’objectifs précis“.

Début février, lors d’un sommet à Dubaï, le PDG de Nvidia déclarait que l’IA mettrait bientôt les programmeurs au chômage. On ne pourra pas lui reprocher sa constance. En effet, si l’IA peut nous égaler dans tous les domaines la programmation n’y échappera pas.

Source : Reuters