Lidl va lancer ce vidéoprojecteur à prix réduit et vous offrir une expérience Full HD

Jamais avare en bonnes affaires, Lidl va commercialiser un vidéoprojecteur à prix cassé signé Philips. Celui-ci est capable de diffuser vos films et séries fétiches en Full HD directement sur l’un de vos murs blancs. Le cinéma à la maison en somme !

Le vidéoprojecteur Philips NeoPix coûte 200 euros de moins chez Lidl

Lidl propose régulièrement des produits intéressants à moindre coût. Mais il faut être à l’affût, les stocks s’écoulant généralement comme neige au soleil. Outre les multiples mises en rayon du très apprécié Monsieur Cuisine Smart, Lidl avait notamment cassé les prix d’un vélo électrique et de la PS4. Et l’enseigne de grande distribution fait actuellement parler d’elle avec un vidéoprojecteur qui plaira aux cinéphiles les plus économes.

Le projecteur Philips NeoPix est actuellement commercialisé dans plusieurs Lidl situés en Europe. En faisant un tour sur le site espagnol de l’enseigne, on peut constater qu’il est vendu au prix de 199,99 euros. Soit une ristourne de 200 euros puisque ce modèle est habituellement proposé au tarif de 399,99 euros chez les autres détaillants. Pour le moment, le vidéoprojecteur n’est plus disponible à l’achat dans nos contrées. Mais il pourrait revenir sous peu dans les rayons. Le cas échéant, nous ne manquerons pas de vous en faire part.

Lidl vend un vidéoprojecteur Philips à prix cassé

Côté fiche technique, le vidéoprojecteur Philips NeoPix est évidemment moins évolué que le Philips Screeneo U4 et sa focale ultra-courte. Mais il a tout de même des arguments à faire valoir ! Il peut projeter un film ou une série sur une hauteur de 65 pouces, le tout en Full HD. Vendu avec une télécommande, le Philips NeoPix est doté de hauts-parleurs intégrés de 2 x 5 W.

Il est aussi possible d’appareiller des écouteurs via une entrée Jack. Sa connectique inclut également deux ports HDMI ce qui permet de connecter le projecteur à une console de jeu, un ordinateur ou un lecteur DVD. Par ailleurs, il embarque un port USB qui vous permettra de connecter votre disque dur externe ou votre clé USB gavés en films et en séries. Les cartes microSD sont également prises en charge.