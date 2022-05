Monsieur Cuisine Smart : le robot de Lidl sera de retour le 6 juin

Après plusieurs mois d’absence, le robot Monsieur Cuisine Smart de Lidl va bientôt faire son grand retour. Vous pourrez le retrouver dès le 6 juin dans les rayons des magasins Lidl. Attention, les stocks du fameux robot de cuisine vont probablement se vendre comme des petits pains. À sa sortie le 6 décembre 2021, le Monsieur Cuisine Smart avait rencontré un énorme succès auprès des clients. Les rayons avaient été dévalisés en l’espace de quelques minutes. Cette fois-ci, on espère qu’il résistera plus longtemps à la cohue.

Monsieur Cuisine Smart – Crédit : Lidl

Comme les précédents modèles, l’appareil multifonction est capable d’émincer, de pétrir, de broyer, de cuire à la vapeur, etc. La version améliorée du célèbre Monsieur Cuisine Connect accueille de nouvelles fonctionnalités de cuisine et plusieurs améliorations. D’ailleurs, le Monsieur Cuisine Smart sera vendu à 429 €, soit 30 € de plus que le modèle de décembre. La carte de fidélité Lidl Plus permettra de bénéficier d’une remise de 30 € à la caisse.

À lire aussi > Robot cuisine : quels sont les meilleurs modèles de 2022 ?

Un écran tactile plus grand, de nouvelles fonctions de cuisine, une poignée verticale, le Monsieur Cuisine Smart s’améliore

Le Monsieur Cuisine Smart a une puissance de 1 000 W pour « travailler deux fois plus de pâte ». Il conserve son bol de mixage de 4,5 L en acier inoxydable. Par rapport au Monsieur Cuisine Connect, il a un plus grand écran tactile de 8 pouces et une poignée verticale pour l’utiliser à une seule main. Comme on l’avait vu dans notre test, le Monsieur Cuisine Smart vaut le coup avec un bon rapport qualité/prix.

Au niveau des fonctions de cuisine, le robot est capable de faire fermenter, de cuire sous vide, de cuire des œufs, de chauffer de l’eau et de mijoter. Il peut aussi préparer des smoothies. Plus de 600 recettes sont également préchargées. Certaines proposent même une cuisine guidée par vidéo.

L’application de recettes s’est aussi améliorée par rapport à son prédécesseur. On retrouve notamment la création de listes de courses, des critères de filtrage améliorés, des suggestions de recettes personnalisées et une fonction de planification hebdomadaire. Enfin, le Monsieur Cuisine Smart est fourni avec un bouchon doseur, une spatule, un couvercle, un batteur et un panier vapeur interne et externe.

Source : Lidl